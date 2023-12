Cancelado el concierto de este sábado de Ricky Martin en el Starlite de Madrid

viernes 15 de diciembre de 2023 , 20:22h

Ricky Martin no ofrecerá el concierto que tenía previsto este sábado como parte de "Christmas By Starlite", la franquicia madrileña que este festival originalmente radicado en verano en Marbella (Málaga) acaba de inaugurar esta semana en la capital española.



"Madrid, me duele tanto tener que confirmarlo. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar", ha confirmado el propio artista a través de su perfil en Instagram, a poco más de 24 horas de esta actuación que iba a realizar en formato sinfónico.



"Motivos de salud" son los alegados para la cancelación, concretamente "una gripe severa que le impide ofrecer el concierto que su público merece y está acostumbrado a ver", según señala el comunicado del que el intérprete puertorriqueño se hace eco en su publicación.



La promotora ha señalado que ya se están poniendo en contacto con los asistentes al evento para informarles sobre la devolución del importe de sus entradas, si bien se ha puntualizado que el recinto en el que se celebran los conciertos en IFEMA-Madrid permanecerá abierto con el resto de servicios y atracciones navideñas.



Fue este jueves cuando Rod Stewart dio inicio a las veladas musicales de este nuevo ciclo de la ciudad, que continuarán este viernes, 15 de diciembre, con la actuación de Sting, el 17 con la del colombiano Manuel Turizo, el 18 con la española Lola índigo, el 19 con el mexicano Carlos Rivera y el 20, como conclusión, con el colombiano Sebastián Yatra.