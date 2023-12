Dos agentes del CNI de España detenidos por filtrar información reservada a EEUU

lunes 04 de diciembre de 2023 , 20:03h

Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron detenidos por una supuesta revelación de secretos al haber filtrado información reservada a Estados Unidos y uno de ellos ya está en prisión.



Así lo han señalado fuentes del caso después de que este lunes 'El Confidencial' publicara que un juez de Madrid había abierto una investigación al respecto, lo que ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles.



La titular de Defensa, en su visita a la base Adazi de Letonia, se ha limitado a señalar que el juez había abierto de esas pesquisas y ha indicado que la denuncia partió precisamente del centro de inteligencia al que pertenecen los agentes, si bien no han ofrecido más detalles del caso por encontrarse bajo secreto.



Otras fuentes han precisado que la investigación, que ya comenzó hace un tiempo, se saldó con la detención de dos agentes del centro de inteligencia.



'El Confidencial' explica que las diligencias se instruyen "con la máxima reserva" y, citando fuentes próximas al caso, afirma que esta investigación "ha provocado una crisis con Washington, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascienda".



Añade este digital que los funcionarios del CNI están siendo investigados por revelación de secretos, aunque los hechos también podrían ser constitutivos de una versión agravada de ese delito, como es la traición por espionaje para una potencia extranjera, que puede castigarse con entre 6 y 12 años de prisión.



El Gobierno tenía información "desde hace unos días"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que desde el Gobierno aportarán "toda la colaboración" que puedan para que se "esclarezca" la investigación que se sigue a los agentes del CNI.



Bolaños, que se ha pronunciado así en la rueda de prensa celebrada esta tarde en Bruselas tras la reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea, ha reconocido que aunque la investigación no ha trascendido hasta hoy en los medios de comunicación, era una información que tenía "desde hace unos días".



Así las cosas, ha precisado que "ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial". "Toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos", ha señalado el titular de Justicia.