El Ayuntamiento de Madrid inicia una gira en la costa este de Estados Unidos para exportar su apuesta por el videojuego

Madrid in Game desembarca en eMerge Americas, uno de los eventos del ecosistema tecnológico y emprendedor más importantes de Estados Unidos

sábado 13 de abril de 2024 , 13:41h

Madrid in Game, la apuesta por el videojuego del Ayuntamiento de Madrid, participará por primera vez en eMerge Americas, uno de los eventos del entorno tecnológico y emprendedor más importantes de Estados Unidos, que celebra su décima edición en el Centro de Convenciones de Miami Beach los días 18 y 19 de abril. El objetivo es mostrar los avances del ecosistema del videojuego en Madrid, atraer inversores y posicionar la ciudad como un referente global de la industria.



En palabras del concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, que encabeza la representación municipal, “la internacionalización del modelo de Madrid in Game es una de las prioridades de la visita”. Un proyecto que, en poco más de año y medio de andadura, “ha acogido a más de 80 startups del sector en sus programas de aceleración, generando empleo y consiguiendo más de 3 millones de euros en financiación de inversores”. Datos que demuestran, según Niño, “el gran potencial de la industria del gaming y su impacto en la economía madrileña”.



El Ayuntamiento de Madrid, en el epicentro tecnológico internacional



Durante la feria, que congregará a más de 100 expositores de medio centenar de países, entre los que se incluyen grandes empresas relacionadas con la educación y las finanzas, así como desarrolladoras medianas y startups , se profundizará en la rápida evolución de la tecnología y en las principales tendencias presentes y futuras, incluidas la inteligencia artificial o la computación cuántica.



El Ayuntamiento de Madrid, desde su estand 331, informará de los hitos de Madrid in Game y de iniciativas como Start IN Up Program, el programa municipal de incubación y aceleración de empresas del entorno del videojuego, en un foro internacional que, en su última edición, acogió a más de 20.000 asistentes de 50 países y a 4.000 empresas.



Atraer inversores y posicionar Madrid como referente mundial del videojuego



Tras participar en la feria de Miami, la representación municipal viajará a Nueva York hasta el 23 de abril, para continuar la labor de búsqueda de atracción de inversión en Estados Unidos y posicionar la ciudad de Madrid como un referente global de la industria del videojuego.



En Nueva York, los representantes de Madrid in Game se reunirán con instituciones gubernamentales como MOME (Mayors Office of Media and Entertainment) y empresas líderes del sector del gaming y los eSports .



El 23 de abril, Madrid in Game organizará un evento de networking en el icónico Chrysler Building con los responsables de toma de decisiones de empresas desarrolladoras de videojuegos e inversores especializados en empresas de la industria para presentar la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y su apuesta por el sector del gaming .