Muere Concha Velasco a los 84 años

sábado 02 de diciembre de 2023 , 12:31h

La actriz Concha Velasco ha fallecido este sábado a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), según han confirmado sus hijos, Manuel y Paco Martínez.



"Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", ha explicado la familia en un comunicado remitido a los medios de comunicación.



La capilla ardiente de la artista se instalará en el teatro La Latina de Madrid a partir de las 13:30 horas de este sábado.



"No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital, y el de las residencias Santa Matilde y Orpea Punta Galea que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos. Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y la admiran. Gracias a todos", ha añadido sus hijos, quienes también piden una oración por el descanso eterno del alma de su madre.



En el verano de 2021 la salud de la artista se deterioró drásticamente y sus hijos decidieron en marzo de 2022 trasladarla a una residencia. En diciembre de ese año tuvo que ser ingresada en el hospital, con problemas de aparato digestivo, hígado y artritis.



Concepción Velasco Varona, nacida en Valladolid en 1939, tuvo un linfoma en 2014 que la mantuvo apartada de los escenarios durante meses y su vuelta fue condicionada a una vigilancia médica y un reposo que ella misma reconoció que era incapaz de seguir.



Su último compromiso fue la obra La habitación de María, creada por su hijo Manuel, donde interpretaba a una célebre escritora, Isabel Chacón, que toma el nombre de su tía y el apellido de su madre, que padece agorafobia y vive recluida en un ático del que no se mueve hasta que un incendio obliga a evacuar el edificio.



El 15 de septiembre de 2021, con 81 años, se retiró definitivamente de los escenarios con una última representación en el Teatro Bretón de los Herreros de La Rioja.



La eterna 'chica ye ye' ha sido una de las artistas más populares y queridas de España, con una carrera que comenzó muy joven, en una época en la que era conocida como Conchita, marcada por películas como El día de los enamorados (1958), Historias de la televisión (1965) o Las que tienen que servir (1967).



Velasco dedicó mucho tiempo al teatro, con obras como Filomena Marturano (1979), Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1981), Mamá quiero ser artista (1986), Carmen, Carmen (1988), La truhana (1992), Las manzanas del viernes (1999), Hello, Dolly! (2001), Inés desabrochada (2003) o Hécuba (2013).



Y entre sus papeles dramáticos destacaron el de Teresa de Jesús en la serie de 1983, o los de Tormento (1974), Pim, pam, pum... ¡fuego! (1975), Esquilache (1989), Más allá del jardín (1996).



Fue galardonada con el Premio Goya de Honor en 2012, el Max de Honor en 2019, el Valle Inclán a mejor actriz por Hécuba en 2015, el Ondas a mejor actriz por Gran Hotel en 2012 o la Espiga de Oro de la Seminci por La hora bruja en 1985.