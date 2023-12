Resultado del Eurodreams del jueves 30 de noviembre de 2023

viernes 01 de diciembre de 2023

En el sorteo de Euro Dreams de este jueves 30 de noviembre de 2023 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: Números: 14 - 36 - 27 - 37 - 15 - 2



Sueño: 5



En el sorteo de EuroDreams de este jueves no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).



En el sorteo de EuroDreams de este jueves no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).



La recaudación del sorteo ascendió a 11.236.467,50 .-euros



Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.