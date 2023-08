La licitación del Mercado de Abastos queda DESIERTA por cuarta vez consecutiva en los últimos cuatro años

Acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana

martes 22 de agosto de 2023 , 20:31h

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado sesión ordinaria en la mañana de hoy. Tras la misma, el segundo teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, Alfonso Esteban, y la secretaria de la Junta de Gobierno Local y concejala de contratación y patrimonio municipal, Isabel Nogueroles, han informado de los acuerdos adoptados.



En primer lugar, han afirmado que, en aras a la transparencia y para dar a conocer la gestión diaria del ayuntamiento de Guadalajara, ésta va a ser una “convocatoria habitual” todos los martes, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, para dar cuenta de los asuntos más relevantes y los acuerdos más importantes que se adopten en este órgano de gobierno.



Entre los acuerdos adoptados hoy, destaca declarar desierta la licitación del Mercado Municipal de Abastos, siendo la cuarta vez que esto sucede durante los últimos cuatro años. La primera, fue en 2019; la segunda, a mediados de 2022; la tercera, a comienzos de 2023; y la cuarta, ahora. El C.D Guadalajara era la única entidad que por segunda vez había presentado una oferta para su gestión, oferta que, según el informe de valoración de ofertas del comité de expertos, no reúne los requisitos necesarios.



También se ha aprobado la adjudicación de 7 nuevas plazas en el parking de la calle Ferial, de las 198 que quedaban disponibles. Hay que recordar que era la segunda vez que se convocaba un procedimiento público para adjudicar en propiedad, por un periodo de 75 años, las 221 plazas de la planta 2 del aparcamiento subterráneo de la calle Ferial. En la primera ocasión, tan sólo 23 fueron las plazas adjudicadas. En ésta, tan solo 7, quedando desiertas 191.



Ambos casos, tal y como han señalado los comparecientes, son el reflejo más evidente del “fracaso” en la gestión que se venía realizando por parte del anterior equipo de gobierno de Alberto Rojo. Nogueroles ha recordado, en relación con el Mercado de Abastos, que, en el año 2018, quienes han optado los últimos cuatro años por una gestión indirecta, exigían una gestión directa, todo lo contrario de lo que han hecho cuando han gobernado. “Durante cuatro años han sido incapaces de dar una solución al mercado”, ha afirmado, indicando que el actual equipo de gobierno va a trabajar en otras alternativas. “Creemos en la gestión indirecta, profesional y en el mejor servicio para el mercado y para la ciudad. Vamos a trabajar y hablar con los profesionales del sector para que la gestión sea un éxito”. El Mercado de Abastos tiene que ser punto de encuentro, centro neurálgico y centro de atracción turística, necesario para la dinamización del casco histórico.



Respecto al parking de la calle Ferial, ha dicho que es evidente que la fórmula que se ha utilizado no ha funcionado, por lo que hay que buscar otras fórmulas alternativas.



La Junta de Gobierno Local también ha acordado la prórroga del contrato de prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos por plazo de un año; y la modificación del contrato de gestión del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria con objeto de restablecer el equilibrio económico del mismo, abonando los trabajos realizados con motivo de la borrasca Filomena, 150.395,58€ más IVA, siendo este último, teniendo en cuenta que Filomena fue en enero de 2021, otro ejemplo más de la mala gestión que se venía realizando. Esteban ha recordado que ha habido que aprobar la modificación de este contrato porque en 2021 el gobierno del Sr. Rojo tuvo que encargar trabajos extraordinarios, pero hasta el día de la fecha nadie había actuado para modificar el contrato y abonar las cantidades adeudadas. En tan solo dos meses, el equipo de gobierno de Ana Guarinos ha modificado el contrato, y en el pleno pasado realizamos una la modificación presupuestaria para poder pagar lo que se debía. “Una más, ha dicho, en el desastre en la gestión de Alberto Rojo, una más de muchas que nos hemos encontrado”. “Desde enero de 2021 hasta ahora no se había hecho nada. En tan solo dos meses, se han dado más soluciones a problemas de las que se dieron en 4 años por el equipo de gobierno anterior.”, ha dicho Alfonso Esteban.



Se ha aprobado, igualmente, el proyecto de renovación de la red de saneamiento en calle Barranco Coquín de Guadalajara, presentado por Guadalagua, como inversión a ejecutar no repercutible en tarifa, por importe, 79.061,64 euros, más 16.602,94 euros de IVA,



En el área de urbanismo, destaca la concesión de licencia de obra mayor para el proyecto modificado del proyecto de rehabilitación de cubiertas en el edificio principal del Poblado de Villaflores, necesaria para continuar con las obras de conservación del Poblado que avanzan a buen ritmo.



Y en el ámbito de las subvenciones, la aprobación de las cuentas justificativas de subvenciones a clubs deportivos para la promoción de la práctica deportiva como Escuelas Municipales, correspondiente al primer semestre de la temporada 2022-2023, que ascienden a 88.000€. La concesión de subvenciones a entidades deportivas para la financiación de actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden fuera de la programación ordinaria anual, correspondiente a la convocatoria pública 2023, segundo periodo, por importe de 42.200€. La aprobación de cuentas justificativas de subvenciones concedidas a centros educativos sostenidos con fondos públicos para material escolar y actividades complementarias, en el marco de la convocatoria pública 2022, por importe de 35.000 €.



La aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al colegio Maristas Champagnat para material escolar y actividades educativas, en virtud de convocatoria pública 2022, por importe de 4.032,26€. La aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a AMPA Colegio Marista Champagnat para la realización de actividades extraescolares, en virtud de la convocatoria pública 2022, que asciende a 1.012,42€. La concesión de subvenciones en el marco de la convocatoria pública de ayudas a familias para el pago de escuelas infantiles 2023, por importe de 50.000 €. La aprobación de la cuenta justificativa de la subvención directa concedida a la Asociación Cultural Peña Charanguada, con motivo de la realización III Festivas Charanguada 2023, por importe de 15.000€. Y la aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Diocesana de Scouts de Sigüenza-Guadalajara para los actos programados en las ferias y fiestas de Guadalajara 2023, por importe de 7.000 €.



También se ha aprobado las bases del concurso de fotografía turística 2023, “Guadalajara, 12 razones para descubrirla”, cuya cuantía asciende a 3.000€. Y la concesión de subvenciones a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, al amparo de la convocatoria pública correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 10.000€.



El portavoz del equipo de gobierno ha concluido afirmando que “en dos meses hemos solucionado lo atascado en dos años y medio. Y está sucediendo con muchos servicios y contratos, como el de la ORA, el del trasporte urbano, el de las zonas verdes y muchos más en los que no habían actuado. La imprevisión ha sido lo que se ha encontrado este equipo de gobierno. Es alarmante que alguien que ha sido alcalde de la ciudad, haya estado en las batuecas, pensando que la ciudad era una fiesta permanente y no había que hacer nada más. No se han gestionado los servicios públicos y en lo que han gestionado no han acertado. Una situación preocupante a la que estamos dando solución, tomando las decisiones que haya que tomar para que los servicios funcionen”, ha concluido.