Vermú Solidario, deporte inclusivo y mesas informativas para celebrar los días internacionales de las personas con discapacidad y el voluntariado en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara invita a toda la ciudadanía a participar en este evento el próximo 3 de diciembre en la Plaza del Jardinillo a partir de las 11:00 h

REDACCION

martes 28 de noviembre de 2023 , 19:33h

El día 3 de diciembre y el martes día 5 se celebran los días internacionales de las personas con discapacidad y del voluntariado, respectivamente; por ello, el Ayuntamiento de Guadalajara celebrará el próximo domingo día 3 un evento en el que participarán más de una veintena de entidades sociales que, “mediante mesas informativas, talleres, pruebas de deporte inclusivo, etc. quieren dar a conocer su labor”, ha explicado Eva Henche, concejal de Bienestar Social en el consistorio alcarreño.



Así, a partir de las 11:00 h del domingo se abrirá al público el mercadillo solidario, a continuación, a las 11:30 h se realizará un cuentacuentos y a las 12:00 h se procederá a la lectura de manifiestos. A partir de las 13:00 h todo aquel que lo deseé podrá participar en el vermú solidario, además desde las diferentes asociaciones se han propuesto diversas actividades como un circuito de sillas de ruedas, lanzamientos a puerta con los ojos tapados, talleres, etc. Ya en turno de tarde habrá un espectáculo de magia a las 17:45 h a cargo de Wonder Mágicos que será el broche de oro a este evento.



Por otro lado, Henche ha querido poner en valor el trabajo que realizan los voluntarios, “que son clave para la ciudadanía y cuyo trabajo es indispensable para las entidades ya que dan un servicio único, de vocación y de amor al prójimo”.



Parque inclusivo en la zona de Adoratrices y ayudas a la contratación



Por su parte la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reafirmado su compromiso con las personas con capacidades diferentes y ha hecho hincapié en la necesidad de crear políticas que favorezcan la inserción laboral de este colectivo. Ha anunciado que “desde el Ayuntamiento vamos a colaborar con las entidades del Tercer Sector en el fomento del empleo, con la puesta en marcha, el año que viene, de un programa que favorezca la contratación de personas que tengan algún tipo de discapacidad”.



Guarinos ha asegurado que “es una obligación como institución que trabajemos en la inclusión laboral de estas personas porque es remar en favor de la igualdad de oportunidades, porque mejora su calidad de vida y también la de sus familiares”.



La alcaldesa de Guadalajara ha querido aprovechar la ocasión para recordar el compromiso del equipo de Gobierno con la creación de un parque inclusivo en la zona de Adoratrices, “el último parque inclusivo que se hizo en esta ciudad fue en 2017 y este equipo de Gobierno ya ha realizado una modificación en las inversiones para que se pueda hacer este parque”, ha apuntado Guarinos.



Listado de asociaciones y entidades participantes el próximo día 3 de diciembre:

ACCEM

ACISJF

CAMF

MI VOZ POR TU SONRISA

ADISFIGU

ADACE CLM

ADEMGU

AFAUS

FUNDACIÓN MADRE

ALCER

APANDAGU

ALERGUADA

AUPAA

AFA GUADALAJARA

BALIA

BALONMANO GUADALAJARA

CÁRITAS DIOCESANA

CENTRO OCUPACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

CRUZ ROJA

DOWN GUADALAJARA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

FAMIGUADA

GUADACOGE

ONCE – INSERTA EMPLEO TALENTO

PROYECTO LABOR – ASOCIACIÓN LAS ENCINAS

MANOS UNIDAS

ASOCIACIÓN MIRADAS QUE HABLAN DUPLICACIÓN MECP2

ASOCIACIÓN TDA_H

PROTECCIÓN CIVIL

COCEMFE