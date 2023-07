Este fin de semana se celebra en Peralejos de las Truchas el noveno Festival de Bruce Springsteen

domingo 30 de julio de 2023

Este próximo fin de semana celebraremos en Peralejos de las truchas ( Capital del Alto Tajo ) la novena edición de nuestro festival, el único en España dedicado a Bruce Springsteen.



PROGRAMA



AGOSTO días 1,2 Y 3 A LAS 11:00 H



TALLER DE CANCIONES DE BRUCE SPRINGTEEN coordinado por Toni Oller Castelló.



Inscripción gratuita!!

Contacto con Toni Oller Castelló para mas detalles. se hará cada día a las 11:00 h en el hogar del Jubilado.



Se necesita descargar PDF para seguir las letras



VIERNES 4

Promised band 22:00 h



El trio Sevillano vuelve un año mas al festival, esta vez para abrirlo y deleitarnos con la magia de sus versiones acústicas.



Maria Udina ( artista invitada ), la joven promesa de 16 años de Esparreguera ( Barcelona ) es la artista invitada de este año



Maria, además de colaborar con las diferentes bandas durante el Festival, también nos ofrecerá canciones de Bruce llevadas a una versión intima y diferente.



Born to run 24:00 h

La banda madrileña repite por segundo año y volveáa a hacernos vibrar con los grandes clásicos del Boss.



SABADO 5



El sábado por la mañana volvemos a recuperar el formato combo que en 2019 organizamos por primera vez. Componentes de las diferentes bandas se uniran para ofrecernos los temas de Bruce desde la libertad que ofrece el formato combo para hacer solos e improvisaciones.



La formación es:



The Greetings from Peralejos Band 12:00 h



A las 14:30 h tendrá lugar la tradicional Paella Popular ( venta de tickets durante la mañana )



Por la noche recibiremos por primera vez en el Festival a la formación malagueña Used Cars, que nos deleitaran con la interpretación integra del albúm Nebraska , será a las 22:30 h.



La formación de Euskadi El Pacto RockBand ( con Javier Alzola, saxo de Fito y Fitipaldis ) vuelven también por segundo año y serán los que cerraran el sábado con una descarga de energií y diversión 00:30 h



DOMINGO 6



El domingo tendrá lugar la Fideua popular 14:00 h ( venta de tickets durante la mañana ) que servirá de Comida de Despedida