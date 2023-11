Detenidos en Albacete cinco menores por agredir a otros y difundir vídeos en redes sociales

sábado 25 de noviembre de 2023 , 19:58h

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a cinco menores de edad como presuntos autores de un delito contra la integridad moral en el ámbito escolar, ya que agredieron a otros y difundieron las imágenes en redes sociales.



La actuación policial se inició cuando los agentes comprobaron que se habían difundido en redes sociales varias secuencias violentas en las que un menor golpeaba brutalmente a otro, según ha informado este viernes la Comisaría de Hellín, en una nota.



Han señalado que "aunque no constaba denuncia de la víctima ni de su entorno, por temor a posibles represalias, se logró averiguar su identidad, así como las del agresor directo y los otros cuatro menores que apoyaron, grabaron y difundieron estos hechos".



La investigación ha permitido esclarecer otra agresión similar que se había producido en el mismo ámbito educativo.



Los hechos se han puesto en conocimiento de los centros educativos implicados que, según las citadas fuentes, desconocían que se estuvieran produciendo estas conductas, "evitando también que se produzcan secuelas más graves en los menores agredidos, no sólo de carácter físico, si no también psicológico o de exclusión social".