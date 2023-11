UGT convoca huelga en los aeropuertos el 5 y el 10 de diciembre

viernes 24 de noviembre de 2023

UGT ha convocado dos días de huelga, el 5 y el 10 de diciembre, en los servicios de asistencia aérea de los aeropuertos españoles coincidiendo con la semana del puente de la Constitución.



El objetivo de estos paros, que se producen por su preocupación tras el resultado de los concursos de adjudicación de estos servicios conocidos como handling que dejaron fuera a Iberia, es lograr “compromisos reales, concretos y claros” por parte de Aena para evitar la merma de los derechos de los trabajadores.



UGT considera que la situación generada por los actuales concursos de Handling, no tanto por sus resultados como por su fondo, no ha hecho sino que levantar más incertidumbre acerca de la estabilidad social en el sector.



A este respecto, lamenta que Aena, pese a su declaración de intenciones, sigue sin establecer un “compromiso real”, concreto y claro de actuar ante situaciones de incumplimiento de convenio, teniendo en cuenta que es el actor principal en el negocio.



Además, añade que “el historial de los últimos siete años de licencias, con constantes incumplimientos en materia laboral por todas las empresas, reflejados en miles de demandas individuales de trabajadores y trabajadoras, decenas de conflictos colectivos y reiteradas convocatorias de huelga, ha llevado a una situación de sistemática judicialización de las relaciones laborales”.



Por ello, concluye que “diga lo que diga Aena, estos concursos actuales no aportan ninguna solución real, concreta y clara a esta dinámica perversa”, ya que, según denuncia, ha concedido alguna adjudicación a empresas que claramente estaban incumpliendo el convenio sectorial.