Sin avances tras una semana de huelga en Logista para pedir mejoras salariales y laborales

miércoles 06 de marzo de 2024

Los 340 trabajadores de la empresa Logista Libros cumplen este martes una semana de huelga indefinida para alcanzar un acuerdo con la empresa que permita recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la inflación y al bloqueo en la negociación del convenio del sector, y acumulan cuatro días de bloqueo de los camiones a la planta de Cabanillas del Campo.



El presidente del Comité de Empresa, integrado por UGT, USO, CSIF y CCOO, Daniel Gutierrez ha señalado a EFE que este lunes habrá una reunión con la empresa "pero no tenemos buenas sensaciones" ya que "hemos tenido un par de encuentros, el primero el viernes, pero no quieren entrar en materia y las posturas están distanciadas porque no quieren saber nada de una subida salarial", ha dicho.



Gutiérrez ha agradecido la fortaleza de sus compañeros y ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 90 % pese a las condiciones meteorológicas de estos días.



El presidente del comité de empresa ha explicado que los empleados de esta empresa, participada al 50 % por el Grupo Planeta y Logista, se rigen por el convenio sectorial de Artes Gráficas, caducado desde 2020, y tienen sus sueldos y condiciones laborales congeladas desde 2022, cuando se aplicaron las últimas actualizaciones.



Este convenio "precario", ha denunciado, establece, por ejemplo, ocho categorías profesionales cuyas cuantías ya han sido superadas por el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).



"Todo lo que va a La Casa del Libro sale de aquí y llevan cuatro días sin entrar camiones. Nos están presionando mucho", ha explicado Gutiérrez, quien ha señalado que "es nuestra forma de presionar porque esta situación viene de lejos".



Las reivindicaciones salariales tales como un incremento de salario y complemento de antigüedad o la actualización anual conforme al IPC no son las únicas que reclama el comité.



También incluyen la consideración de la pausa bocadillo como tiempo efectivo de trabajo, "algo que parece están dispuestos a darnos", ha avanzado; el aumento de días de vacaciones y completar al cien por cien el abono de las incapacidades temporales o accidentes de trabajo.