Acaban once días de huelga en Logista de Guadalajara tras un acuerdo entre empresa y trabajadores

sábado 09 de marzo de 2024 , 13:41h

La huelga de los trabajadores de la empresa Logista, distribuidora de libros participada al 50 % por el Grupo Planeta y Logista, ha sido desconvocada después de once días.



El Comité de Empresa, formado por UGT, USO, CSIF y CCOO y la dirección de Logista han conseguido llegar a un acuerdo tras varias horas de negociaciones en la madrugada de este viernes.



Durante la noche de negociaciones ha habido momentos de tensión, especialmente por la entrada de un convoy de 26 camiones en la planta tras más de diez días sin poder acceder al edificio.



El presidente del Comité de Empresa, Daniel Gutiérrez, ha señalado que se ha puesto fin a la huelga después "de una larga tarde de negociación y un preacuerdo que ha sido apoyado en votación por los trabajadores y mayoritariamente ha decidido poner fin a la huelga".



Mejoras salariales

Entre los puntos acordados, Gutiérrez ha señalado que se ha logrado una revalorización del 11% del salario de los trabajadores, entre otras mejoras, aunque ha reconocido que no están plenamente satisfechos porque no se han cumplido las expectativas marcadas. Sin embargo, opina que es "un buen acuerdo".



En cuanto a los puntos del acuerdo, cabe resaltar un plus lineal de 120 euros revalorizable y no absorbible, la creación de un bienio en la tabla de antigüedad para los trabajadores más nuevos y un incremento medido de la tabla de antigüedad de un 55%.



Sueldos congelados desde 2022

Los 340 trabajadores de la empresa decidieron ir a huelga como medida de presión, con el fin de alcanzar un acuerdo con la empresa que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la inflación y al bloqueo en la negociación del convenio del sector.



Los trabajadores de esta empresa que se rige por el convenio sectorial de Artes Gráficas, caducado desde 2020, tienen sus sueldos y condiciones congeladas desde 2022, cuando se aplicaron las últimas actualizaciones.



Así, este convenio establece, por ejemplo, ocho categorías profesionales cuyas cuantías ya han sido superadas por el SMI, y el sueldo medio, con pagas prorrateadas no supera los 1.200 euros.