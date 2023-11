Cuatro mil trabajadores comienza este martes una HUELGA en el sector logístico en Guadalajara

REDACCION

martes 14 de noviembre de 2023 , 08:10h

Finalmente, tras una intensa jornada de negociación, patronales (CEOE-Cepyme y UNO) y sindicatos (UGT y CCOO) no han conseguido llegar a un acuerdo para evitar los paros de tres días convocados para los días 14, 15 y 16 de noviembre en el sector logístico de Guadalajara, un sector que da empleo a cerca de 40.000 trabajadores, que desde esta misma noche están llamados a una huelga que si no se consigue un acuerdo antes del día 16 podría convertirse en indefinida.



Si bien desde la patronal, el secretario general de CEOE-Cepyme en Guadalajara, Javier Arriola, lamenta que esta negociación haya tenido que venir presidida por el aviso de una huelga previa, y ha asegurado a Europa Press que las empresas no han podido ceder más de lo que lo han hecho y cree que ahora tocará “reflexionar” a todos y “pasar estos días de huelga que no benefician a nadie y volver a sentarse a la mesa”.



Hace apenas horas que se han sentado de la mesa los negociadores y aunque Javier Arriola cree que ahora es conveniente dejar “enfriar las tensiones” de este duro día”, ha asegurado que por su parte no les van a doler prendas para sentarse nuevamente a negociar, aunque ha insistido en que tendrá que ser con planteamientos “responsables” y cree que UGT “se ha equivocado” metiendo en la negociación un elemento “distorsionador” como es el de la cuarta paga.



Para el secretario general de CEOE en Guadalajara, tenían tiempo para haber seguido negociando sin necesidad de meter “esa presión” que es la convocatoria de una huelga que a su juicio ha tensionado más las negociaciones y ahora “cada uno tendrá que apechugar con sus decisiones”.



“Los acuerdos necesitan calma y tiempo y si hay una amenaza de huelga, todo se tensiona”, ha subrayado, considerando que los sindicatos, con esta decisión, lo que han hecho es llevar a sus trabajadores a una “huida hacia adelante” que, además, “no era necesaria”.



“Había muchos puntos de acuerdo y, ahora, cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de lo que esto supondrá en costes tanto a empresarios como ha trabajadores”, ha subrayado, insistiendo en que la ruptura de las negociaciones no ha sido por un punto concreto sino por una conjunción de cuestiones, en especial, la cuarta paga con la que se desmarcó UGT, que la patronal siempre la considerado una “línea roja”, ha insistido.



“HAN JUGADO CON NOSOTROS”, DICE CCOO



“Han jugado con nosotros de una manera mezquina y total”, ha dicho por su parte el secretario provincial de CCOO, Javier Morales, para quien ahora “habrá que darle una pensada” a esta situación porque “habrá que medir fuerzas”.



Para Morales, el no abono de los sábados y una subida insuficiente en el convenio para 2023-2025 son varios de los puntos discrepantes que les han llevado a unos paros que ya han arrancado en la localidad de Marchamalo.



“Cuanto más tarde será más difícil ponerle una solución. No queríamos esto, vamos a sacar la huelga y obligarles a que se sienten”, ha insistido, convencido de que en su sindicato al menos no contemplaban este escenario sino que se podría haber llegado a un acuerdo, ha lamentado.



Los piquetes ya están colocados en los accesos a polígonos como el de Marchamalo y, según Ana González, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FEsMC) de UGT en Castilla-La Mancha, lamentando que las discrepancias “fueran ya en todo”.



Según González, la última propuesta de los sindicatos ha sido la de rebajar del 5% al 4% la subida salarial del 4% para cada uno de los tres años, y sábados domingos y festivos retribuidos a 20 euros, pero no lo han aceptado, “las patronales han dicho que no”, asegurando que a lo largo de la negociación han ido retirando cuestiones que estaban en la negociación para tratar de llegar a un acuerdo pero “no han querido negociar y nos obligan a ir a la huelga”.



“Es una patronal absolutamente cerrada a la negociación”, ha remarcado la sindicalista de UGT, para quien lo han intentado hasta el último minuto.



Ahora, los piquetes están tratando de parar la entrada de trabajadores o clientes en las empresas y están teniendo ya problemas, anunciando que mañana mismo denunciarán en la inspección de trabajo como algunas de las grandes empresas de logística están contratando autobuses para llevar a los trabajadores del sector estos días a sus puestos de trabajo en ellos, preguntándoles si van a secundar los paros, y esto es “vulnerar el derecho fundamental de su derecho a huelga, es muy grave”, ha dicho.



Según Ana González, algunas empresas han adelantado turnos varias horas, algo que también consideran absolutamente “ilegal” y que tienen previsto denunciar.