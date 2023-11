Lola Merino asegura que el PP estará vigilante para que se cumpla el Pacto por la Caza en Castilla La Mancha

Insiste que serán respetuosos con la negociación y los tiempos, pero la Junta debe poner todo de su parte para que este pacto se cumpla cuanto antes

jueves 23 de noviembre de 2023 , 13:53h

La secretaria general del GPP, Lola Merino, ha asegurado que desde el Grupo Parlamentario Popular estará vigilante para que se cumpla el Pacto por la Caza.



Así lo ha afirmado hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Merino

ha insistido en que hay que cumplirlo porque así lo han firmado los tres grupos políticos, con representación en las Cortes regionales y con las organizaciones de cazadores de la región como la Federación de Caza de CLM, Aproca, Atica CLM y Atica Guadalajara.



“No hay más debate en esta cuestión, ahora toca cumplirlo porque es un compromiso sellado con la caza, los cazadores y las organizaciones que los representan en esta región”, ha señalado.



Merino ha mantenido que este trámite se podría haber evitado si el PSOE hubiera recogido las demandas que advirtieron desde el Partido Popular en las Cortes, pero “ni el Gobierno de Page, ni el Grupo Parlamentario Socialista quiso escuchar al Partido Popular, cuando en estas Cortes aprobaron la Ley de Caza de Castilla-La Mancha prefirieron hacer oposición a la oposición”.



“Se los advertimos por activa y por pasiva, que su Ley de Caza no gustaba a los cazadores, ni a las organizaciones que los representan. Incluso, las propias organizaciones de cazadores llegaron a pedir la retirada de su proyecto de Ley de Caza el mismo día que lo debatimos”, ha incidido Merino.



Y ha recordado que García-Page había perdido las elecciones y se debía a los votos de Podemos para mantener la Presidencia, “la Ley de Caza que ustedes aprobaron, fue una de las monedas de cambio”. Además, ha subrayado que la actual consejera de Desarrollo Sostenible entonces no era consejera, pero estaba en el gobierno de la región, por lo tanto, “no es ajena a la cuestión”.



El Pacto recoge el cumplimiento de más de una docena de puntos y Merino ha animado a comenzar por los 4 primeros “porque no necesitan dotación, ni partida presupuestaria para su ejecución” que son: la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la modificación del Reglamento de Caza, la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza y la simplificación de los trámites administrativos y burocráticos.



“Estas modificaciones no cuestan dinero, no hay excusa para cumplirlas lo antes posible, y contarán con el voto a favor del Partido Popular”, ha destacado Merino. Asimismo, ha dicho que son conocedores de que hay cuestiones recogidas en este pacto que requieren de dinero y más tiempo para su ejecución y también el Partido Popular será respetuoso en esos casos, pero ha insistido que los tiempos los marcarán las organizaciones de cazadores, “pero la Junta debe poner todo de su parte para que este pacto se cumpla cuanto antes”.



En ese sentido, desde el PP-CLM han defendido que los cazadores de la región contarán siempre con su apoyo “firme y sin fisuras” porque nunca han dudado en defender la caza desde la tribuna.



“No tengan la menor duda en que siempre apoyaremos la caza porque Castilla-La Mancha es caza y no se entiende sin la caza como forma de vida. Porque es fuente de empleo, de riqueza, y generadora de economía, de gastronomía, de turismo. La caza no es un capricho, es necesaria para la preservación de la biodiversidad, para la prevención de accidentes de tráfico, para el control de la sobrepoblación de especies, para prevenir la transmisión de enfermedades a la ganadería. Castilla-La Mancha es el paraíso cinegético, somos la envidia de Europa en materia cinegética y nuestra obligación y responsabilidad es preservarla y apostar por su mantenimiento con las generaciones venideras”, ha concluido.