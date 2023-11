VOX solicita al Gobierno regional que ejecute las infraestructuras hidráulicas prometidas en Castilla La Mancha

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes, David Moreno, ha exigido a la Consejera de Desarrollo Sostenible que “destine inversiones a construir y mejorar presas y azudes en lugar de derribarlos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 18 de noviembre de 2023 , 12:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Presidente de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Moreno, ha recriminado a la Consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que no se hayan ejecutado las infraestructuras prometidas en materia hidráulica, y que “en lugar de seguir prometiendo obras, realicen las que todavía tienen pendientes”.



David Moreno ha incidido en que la política del agua de VOX es que hay agua para todos, y que lo que hay que hacer es “priorizar las obras hidráulicas y no despilfarrar”. El Presidente de VOX ha puesto como ejemplo la gestión que se hace en Castilla y León, donde VOX está al frente de la Consejería de Agricultura. “Allí se está construyendo la única presa de España y se está subvencionando la construcción de balsas de agua para regadío, regenerando la vida agrícola, mientras, aquí, en Castilla-La Mancha, lo que hacen es derribar presas y azudes privándonos del agua cuando tenemos necesidad”.



Continuando con la política del agua, Moreno también ha recriminado a la Consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que “si ustedes siempre prometen que van a cerrar el transvase Tajo-Segura, ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién se lo impide? Si son ustedes los que gobiernan aquí, y también en el Gobierno de España, gracias a los Pactos de la Traición del PSOE con Puigdemont”.



Con respecto a las inversiones de la Consejería en políticas de la Agenda 2030, El Presidente de VOX en las Cortes, ha reprochado las políticas contradictorias del Gobierno de la región: “por un lado, a los ciudadanos nos obligan e incitan a comprar vehículos eléctricos, sin embargo, desde la Junta de Comunidades, lo que hacen es comprar vehículos de combustión”.



Moreno ha vuelto a incidir en que “la aplicación de las políticas impuestas por la Agenda 2030 no solucionan los problemas de los ciudadanos, lo que consiguen es reducir la capacidad productiva, aumentando los costes de producción, e incrementando el precio de la cesta de la compra, creando así, un futuro más incierto a nuestros jóvenes”.



El Presidente de VOX ha insistido en que la alternativa a estas políticas que generan pobreza, es la Agenda España, donde se defiende la soberanía agroalimentaria y energética de nuestra tierra, y que con su aplicación sería posible volver a generar riqueza y mantener nuestro medio natural de manera eficaz.