VOX defiende en el Pleno de las Cortes la compra de productos hortofrutícolas regionales y critica el Canon del Agua impuesto por el gobierno de Page

David Moreno: “El gobierno regional debería construir infraestructuras hídricas y no imponer el impuesto del agua a los ciudadanos”

jueves 14 de marzo de 2024 , 13:30h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha en el Pleno de hoy jueves ha llevado una interpelación al gobierno regional para que priorice la compra de productos agrarios regionales y nacionales en todos los centros públicos dependientes de la Junta de Comunidades y presentes tales como, comedores escolares, residencias hospitales o prisiones. El presidente de VOX en las Cortes regionales ha puesto en valor esta acción de su Grupo Parlamentario, ya que ayudará al sector primario regional. “Esta interpelación es de vital importancia porque derivará en una moción muy beneficiosa para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.



David Moreno ha vuelto a poner en valor y a defender el producto regional y nacional frente a otros productos de terceros países como Marruecos o Sudáfrica que no tienen tienen la la calidad que los de nuestra tierra y que no cumplen con los requisitos fitosanitario exigidos. Además ha recalcado que “la compra de productos agropecuarios a nuestros agricultores y ganaderos sería muy beneficioso para nuestro sector primario, y esta medida solo depende del el gobierno regional, no es competencia ni del gobierno nacional y de la Unión Europea”.



En su intervención el Presidente de VOX ha criticado la imposición del Canon del Agua que hará que todos los ciudadanos de la región paguen más por un bien como el agua. Para Moreno, este nuevo impuesto que nos obliga a pagar el gobierno de García-Page es injusto, perjudica a la industria y a la economía de todos los ciudadanos y no soluciona los problemas de agua ni en España ni en la región.



En ese sentido Moreno ha reprochado al gobierno de García-Page que no invierta más en la construcción de obras hidráulicas para almacenar el agua y que no apoye el Plan Nacional del Agua que VOX lleva proponiendo desde hace varios años. “El gobierno regional debería construir infraestructuras hídricas y no imponer el impuesto del agua a los ciudadanos”