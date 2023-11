Román: “Espero que el diputado socialista Alberto Rojo escuche el clamor de los guadalajareños que dice no a la amnistía y que la convivencia no se garantiza comprando votos”

Román: “Quiero creer que quien ha sido alcalde de Guadalajara durante los últimos cuatro años no está de acuerdo con que Guadalajara y sus vecinos sean de segunda categoría y tengan menos derechos que los que viven en otros territorios”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de noviembre de 2023 , 13:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A 48 horas de la celebración del debate de investidura en el Congreso de los Diputados, el diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, se ha preguntado “con quién está el diputado nacional socialista Alberto Rojo”, si “mantiene la posición de Emiliano García-Page que le nombró delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, que le propuso como candidato a la alcaldía de Guadalajara y que le dio, tras perder la alcaldía, una salida política y laboral como diputado nacional, o está con Pedro Sánchez, al que tantas veces ha criticado en conversaciones privadas porque estaba en desacuerdo con lo que hacía en sus acuerdos con Podemos y con fuerzas independentistas”.



Ante esta tesitura, Antonio Román ha pedido a Rojo “que escuche el clamor de Guadalajara que dijo no a la amnistía, que escuche a sus vecinos que dicen que la convivencia no se garantiza comprando votos y que es una vergüenza que se dé la amnistía a delitos de corrupción y terrorismo”.



También, ha añadido, “espero que escuche a los jueces, a los fiscales, a los abogados que dicen que no se pueden hacer leyes a medida de personas con nombres y apellidos o, como dice toda España, que no se puede atentar contra la democracia atentando contra la separación de poderes y permitiendo la injerencia política en la Justicia”. Y, además, también debería escuchar Rojo a “destacados socialistas que manifiestan que no hubo persecución política en la actuación de la Policía ni de los jueces ni de los fiscales”.



Román ha recordado la multitudinaria concentración de este domingo donde miles de personas de la provincia de Guadalajara “nos concentramos en la plaza de Santo Domingo de nuestra ciudad, para decir no a la amnistía, no a la desigualdad entre españoles, no a los privilegios de personas o territorios respecto a otros, no a acabar con la separación de poderes; No, por tanto, a los acuerdos que Pedro Sánchez y el Partido Socialista han suscrito con Bildu -aunque de estos no han sido muy transparentes- con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts, con Podemos, Sumar y con PNV”.



“En política se está por principios, y no solo por el sueldo”



El parlamentario nacional se ha referido también al presidente autonómico Emiliano García-Page “quien ha manifestado públicamente que está en contra de estos acuerdos, que privilegia a personas y territorios y que perjudican notablemente a toda España y en particular a Castilla-La Mancha, y que se reserva la posibilidad de emprender acciones en los tribunales ante este acuerdo injusto”. Pero Guadalajara, ha explicado, “tiene tres diputados, de tres formaciones políticas diferentes; y dos ya nos hemos manifestado públicamente en defensa de Guadalajara, de nuestros vecinos y de toda España, y hemos dicho que votaremos no a la amnistía y no a la investidura de Pedro Sánchez”. El tercer diputado, ha añadido, “el señor Alberto Rojo, está callado, no ha hecho ninguna declaración pública sobre lo que piensa de estos acuerdos de investidura. No ha comunicado a sus representados cuál es su posicionamiento”.



En política, ha manifestado Antonio Román, “se está por principios y no solo por el sueldo, quizá en eso también somos diferentes unos políticos y otros. Y yo, sinceramente, espero algo más de quién ha tenido el honor de ser alcalde de Guadalajara durante 4 años”. “Espero que sea coherente con las posiciones que ha mantenido en defensa de la Policía y la Guardia Civil y la defensa que ejercieron en Cataluña cuando Puigdemont encabezó un golpe de Estado, cuando ha votado en contra de los indultos en la ciudad de Guadalajara, cuando se ha posicionado en defensa de la Constitución española, de la unidad de la nación, de la igualdad de los españoles, y de que nunca consentiría que un ciudadano de Guadalajara fuera menos que un ciudadano de otros territorios de España”, ha dicho Román en referencia a Alberto Rojo.



Por último, Román ha dicho que, en este caso como alcalde de Guadalajara que fue durante 12 años, quiere creer que quien le sucedió en el cargo durante los últimos cuatro, “no está de acuerdo en creer que Guadalajara y sus vecinos son de segunda categoría y tienen menos derechos que los que viven en otros territorios”. “Quiero creer que Alberto rojo está en contra del reconocimiento de Cataluña como nación, está en contra de un referéndum de autodeterminación en una región española, está en contra de una fiscalidad propia para Cataluña, está a favor de la separación de poderes y que está en contra que con los impuestos de los vecinos de Guadalajara se pague este acuerdo con los independentistas para perdonar la deuda de lo que se han gastado en sus ambiciones de romper España”.