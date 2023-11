El PP apela a Page a parar la traición de Sánchez: “España puede seguir siendo la que conocemos, si los 8 diputados socialistas castellanomanchegos votan en contra en el pleno de investidura”

viernes 10 de noviembre de 2023 , 19:23h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha apelado a Emiliano García-Page a parar la traición de Sánchez: “España puede seguir siendo la que conocemos, si los 8 diputados socialistas castellanomanchegos votan en contra en el pleno de investidura de Sánchez.

De esta manera se ha referido Agudo ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha incidido en que Sánchez ha vendido a España por 7 votos, pero España necesita los 8 votos de la Delegación Federal Socialista de CLM para evitarlo.

La dirigente popular ha sido contundente con García-Page al que ha reclamado que “luego no diga que estos diputados no son suyos”, porque entre los 8 diputados castellanomanchegos están: el secretario de organización socialista de CLM, Sergio Gutiérrez, su número dos; también la mano derecha del señor Guijarro, vicepresidente primero de Gobierno de CLM, Carlos Sahoquillo que es secretario general de Cuenca; o el señor Gonzalo Redondo, hombre de confianza del vicepresidente segundo del Gobierno de CLM, el señor Caballero; o exalcaldes socialistas manos derechas de García-Page como Alberto Rojo o Emilio Sáez.

Carolina Agudo ha afirmado que ayer el PSOE consumó “su humillación a España” firmando ese pacto con Junts, ya que el PSOE ha asumido todas las exigencias de los independentistas, lo que desde el PP han calificado como “el pacto de la humillación”. La investidura la pagarán todos los españoles y ha subrayado que conlleva el quebrantamiento de todos los pilares constitucionales.

“Ayer Sánchez vendió nuestro país. Hablan de amnistía, de referéndum, de un mediador internacional, hablan incluso del control a la justicia. El pacto es “humillante” y atenta claramente contra la Constitución”, ha denunciado Agudo. Tras el pacto, todos los colectivos de jueces, fiscales y el CGPJ se han unido para mostrar su rechazo a través de misivas.

Sánchez y todo el Partido Socialista se han rendido ante un prófugo de la justicia. Ahora, además, la justicia le ha imputado también por motivos de terrorismo. Pero todo esto, en palabras de Agudo, “esta traición que ayer consumó el PSOE”, puede pararse porque aún no se ha votado. Por eso, la secretaria general ha apelado para que Emiliano García-Page haga algo.

“Está en sus manos, él puede parar este atropello. Solo hay una posibilidad que todos conocemos y es que los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el pleno de investidura no voten a favor”, ha insistido.

“El tiempo se acaba, no vale quejarse o hacer declaraciones si luego no lo van a consumar en el Congreso de los Diputados. No valen medias tintas, se convocará un Pleno de Investidura en los próximos días y estaremos todos muy atentos a lo que suceda ese día. Porque España, a la que ha vendido Sánchez por 7 votos de Junts, puede seguir siendo la España que conocemos si los 8 diputados socialistas de CLM por orden de Page se posicionan en contra de esta investidura vergonzosa”, ha añadido.

Asimismo, Carolina Agudo ha apuntado que este pacto “vergonzoso” es un motivo más para reiterar la idea de que los presupuestos que ha presentado la Junta “no valen”.

“Aquí no van a venir los millones que Page ha previsto para el próximo año porque van a ir a parar a Cataluña. La condonación de la deuda catalana va a repercutir en Castilla-La Mancha porque más de la mitad de los ingresos que recibe esta región vienen por parte del Estado y ahora regiones más desfavorecidas como esta, tendremos que pagar esa deuda”, ha señalado.

El Partido Popular ha convocado manifestaciones el próximo domingo

Por todo ello, Agudo ha animado a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha a unirse en las protestas convocadas por el PP en las 5 capitales regionales el próximo domingo 12 a las 12 horas donde se recogerá pacíficamente, “la indignación que tenemos los españoles y los castellanomanchegos por todo lo que está sucediendo”.

“Por la humillación y el coste tan grande que tendremos que pagar los castellanomanchegos por este peaje que nos ha impuesto Sánchez y el PSOE”, ha señalado.

En las concentraciones se leerá un manifiesto para dar una respuesta firme y serena en defensa de la igualdad y en contra de la amnistía.