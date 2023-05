AIKE presenta su candidatura, útil y necesaria para la ciudad de Guadalajara

Las personas que forman parte de la candidatura han firmado públicamente un código ético con diez compromisos que marcan su forma de hacer y estar en política

viernes 05 de mayo de 2023 , 13:23h

La tarde de ayer en el Hotel AC, con la presencia de mas de más de cien personas, el partido político Aike-A Guadalajara hay que quererla- se presentaba en sociedad con una lista de personas reconocidas en diferentes ámbitos de Guadalajara. Abría el acto Patricia Ron, licenciada en Bellas Artes y profesora, señalando el trabajo realizado durante estos cuatro años en el Ayuntamiento: “Nos presentamos como un equipo consolidado, con experiencia, en crecimiento. Nos define la pluralidad, somos muchas manos y muchas cabezas pensantes diferentes. Nuestra forma de hacer política está basada en la participación real.” Explicaba la número cuatro de la lista.



Destacaban la importancia del código ético que todas las personas de la candidatura firmaban ayer a través del cual se marca la limitación de mandatos y salario, la rendición de cuentas, la renuncia a privilegios, las incompatibilidades y la no duplicidad de cargos. Aroa Clavero y Alejandro Moreno, trabajadora y educador social, detallaron los compromisos que las veintiocho personas que conforman la lista han firmado públicamente. Como señalaban la número tres y el número 5, esos diez puntos son cuestiones básicas que tienen mucho que ver con la regeneración democrática y con el interés o desafección que tiene la ciudadanía con respecto a la política.



Jorge Riendas, concejal de Aike en el Ayuntamiento, explicaba el trabajo realizado, en estos cuatro años Aike ha sido el grupo que más propuestas centradas en la ciudad ha presentado, 84 mociones en total. Señalaba también la importancia que para esta formación tiene la escucha y el encuentro con los vecinos, en la parte institucional a través de los Consejos de Barrio y el resto de órganos de participación ciudadana donde Aike ha estado muy presente, pero también en los Aikencuentros que el partido ha organizado mensualmente, y que han contado con una estupenda respuesta ciudadana. “Para mi ha sido un placer y un orgullo poder participar así en el Ayuntamiento y ahora es un orgullo respaldar a Susana Martínez, nuestra candidata a la alcaldía y a la que solo tengo palabras de agradecimiento por el trabajo y apoyo”, concluía Riendas.



Susana Martinez, número uno de la lista y que ya fue concejala en el mandato anterior, ha comenzado su intervención subrayando el trabajo de Jorge Riendas en el Ayuntamiento, “Aike es imprescindible, útil y necesario, eso lo ha demostrado en el salón de Plenos nuestro concejal con cada una de sus intervenciones, propuestas y preguntas”.



Martínez ha señalado que el 29 de Mayo, tras las elecciones, Aike se pondrá a trabajar en el lugar en el que nos coloque la ciudadanía y lo hará como hasta ahora, con ilusión y responsabilidad. “Tras las elecciones quizás nos tengamos que sentar a hablar y lo haremos poniendo en el centro los intereses de la ciudad . No tenemos una estructura que mantener, no obedecemos mandatos que vienen de Toledo o Madrid.” Decía Susana Martínez, que ha dejado clara la importancia y valía del equipo que encabeza.



“Una candidatura con el 60% de mujeres, un equipo de personas comprometidas con la ciudad, involucradas en ámbitos muy diversos, profesionales reconocidos, con experiencia en la gestión pública y con un bagaje de cuatro años de trabajo en común. Somos feministas, somos ecologistas y somos personas que defendemos la democracia participativa y que tenemos mucho respeto a las instituciones.” Afirmaba Martínez antes de presentar, y agradecer su implicación, a cada una de las personas que conforman la candidatura de Aike.