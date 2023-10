Aike propone 20 enmiendas a las ordenanzas fiscales de Guadalajara con ayudas a la vivienda y fiscalidad verde

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 25 de octubre de 2023 , 12:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara ha expuesto sus enmiendas a las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de Gobierno provincial, un total de veinte propuestas “muy concretas” y en línea con lo anunciado en su programa electoral, como ayudas para el fomento de la vivienda pública y privada, bonificaciones de fiscalidad verde y medidas para cuidar de la juventud y la infancia limitando bonificaciones a las casas de juego y apuestas.



Además, proponemos seguir implantando su Plan de Igualdad municipal con un lenguaje más inclusivo, ha detallado Susana Martínez, concejala de Aike, según ha informado la formación en nota de prensa.



Seguidamente, la portavoz de Aike ha informado de su sorpresa ante la abstención del Grupo Municipal Vox que ha provocado que el dictamen final que ha resultado de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda no recoja la subida planteada y explicada por los concejales del Partido Popular, pues finalmente fue aceptada la propuesta socialista de mantener el tipo de gravamen general sin aumento ninguno.



Jorge Riendas, miembro de Aike, ha detallado a continuación el alcance concreto de las medidas, destacando que más de la mitad han sido apoyadas por la mayoría de los grupos presentes.



“Para el IBI hemos planteado la posibilidad de que, como la información del expediente apenas aporta datos empíricos y concretos, se produjera una subida de la mitad de lo propuesto hasta conocer con la liquidación de los años posteriores y haciendo uso, en su caso, del remanente de Tesorería, poder analizar si dicha subida ha sido suficiente o si por el contratrio hubiera que ajustar coeficientes tanto al alza como a la baja”, ha comentado el exconcejal antes de detallar el resto.



Otra de las medias propuesta para la Ordenanza Fiscal del IBI ha sido el establecimiento de un recargo de un 50% para las viviendas desocupadas.



Respecto del Impuesto de Construcciones y Obras, ha destacada sus propuestas para bonificar un 80% a las obras promovidas por entidades culturales y colectivos sociales sin ánimo de lucro, otra bonificación de un 50% para la construcción de viviendas de protección oficial y una tercera bonificación del 90% para la instalación de puntos de recarga homologados para vehículos eléctricos.



Entre el resto de las veinte medidas “que son muy concretas, se encuentra otra para el impuesto conocido como Plusvalía, proponemos que se bonifique la transmisión de terrenos en el Casco sobre los que se pretenda construir, considerando que ello es de especial interés o utilidad municipal para el desarrollo de actividades económicas en el Centro, no solo de construcción, sino que además, construyendo viviendas, habrá más gente que venga al centro y ello también provocará el aumento de la actividad económica en su entorno más próximo”.



“Por ello proponemos que si no se acaban desarrollando los solares, la bonificación se revierta y acabe siendo abonada a las arcas municipales, para evitar especulaciones o abusos de dicha bonificación”, ha concluido Riendas.



Por otro lado, Susana Martínez ha dejado ver su preocupación por la solidez del pacto PP-Vox. “El viernes vamos a un pleno que el Grupo Popular tiene un problema con esa subida del IBI, porque no está claro que esa subida de ocho puntos se pueda llevar a cabo, hoy en la Comisión Especial de Hacienda Vox se ha abstenido”.



“Lo decimos en nuestra enmienda a la totalidad, esta subida tan brusca que afecta a toda la ciudad no está suficientemente justificada y con la abstención de Vox vemos que no tiene suficiente apoyo, quizá se deberían plantear hacerla de otra manera, más progresiva hasta que se vea si es necesario subir esos ocho puntos o no subir ninguno”, ha declarado la portavoz.