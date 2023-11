La programación de Navidad de Guadalajara recuperará el espíritu “cristiano”, dejando atrás la Navilandia de Rojo

Guarinos dice que la Navidad “no es una feria”, sino una festividad especial en la que se conmemora una tradición cristiana

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de noviembre de 2023 , 20:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El equipo de Gobierno de Ana Guarinos ha anunciado una programación de Navidad en Guadalajara que recupera el “espíritu navideño vinculado con la tradición cristiana, los sentimientos y la familia” que había antes de la llegada de la Navilandia del exalcalde Alberto Rojo, un espectáculo que desaparece de la programación de este año.



La alcaldesa de Guadalajara, acompañada del concejal de Festejos, Santiago López, ha presentado este jueves algunas de las novedades que se contemplan en el programa navideño, donde se incluye una programación “variada y amplia”, con espectáculos para todos los públicos que se irán desgranando poco a poco y que irán destinados especialmente a los más pequeños.



Eso sí, la programación deja atrás Navilandia, el proyecto estrella de su predecesor, Alberto Rojo, para centrarse más en pequeñas atracciones navideñas de menor formato y pensadas “para vivir en familia y disfrutar de manera especial”.



“La Navidad volverá a tener un espíritu navideño que, en mi opinión, nunca jamás debió de perder”, ha señalado la alcaldesa, haciendo hincapié en que la Navidad “no es una feria” sino una festividad especial en la que se conmemora una tradición cristiana, y una fecha clave como es la del nacimiento del niño Dios en Belén. “Se tenga fe o no, es un hecho que cada año celebramos y recordamos” y por eso se conmemora, ha subrayado.



Así, este equipo de Gobierno ha apostado también por una programación sostenible, en la que “se hará más y mejor con menos”, previendo una disminución del gasto en aproximadamente el 20% y buscando también un impacto económico centrado fundamentalmente en el Casco Histórico.

“Esta Navidad, el equipo de Gobierno hace más con menos”, ha señalado la alcaldesa, aludiendo precisamente a que están trabajando para conseguir ese ahorro de cerca del 20%, con la pretensión de “colocar a Guadalajara a la vanguardia de las ciudades que destacan por estas fechas”.



En cuanto al encendido de las luces, se realizará el día 5 de diciembre, habrá decoración y luces por toda la ciudad aunque especialmente en la zona centro, donde también se centrarán las actividades programadas, que se distribuirán en el eje que va desde el Parque de la Concordia hasta la Plaza de España, lo que es la zona del casco histórico y centro de la ciudad.



Una de las grandes novedades de este año será el espectáculo de luz y sonido en la fachada del Palacio del Infantado denominado ‘Vuelve la Navidad’, que se podrá ver de manera gratuita desde el 15 de diciembre hasta el día 4 de enero, habiéndose eliminado de la programación de este año las visitas a los Jardines Mágicos iluminados del Infantado, otra apuesta de Alberto Rojo.



Respecto a la cabalgata de Reyes, aún no se ha adelantado nada apenas. Solo se sabe de momento que regresa a su recorrido tradicional, saliendo de la calle Madrid para pasar seguidamente por la calle Mayor, Fernández Iparraguirre, hasta llegar a Santo Domingo, donde ser realizará la tradicional adoración se Sus Majestades al niño Jesús, poniendo fin al recorrido.



La intención del equipo de Gobierno es ir desvelando sorpresas poco a poco, pero toda la actividad navideña en sus distintos formatos fluirá en el tramo de La Concordia, Santo Domingo, El Jardinillo, Plaza Mayor y Plaza de España, donde se repartirán: mercadillos navideños, un belén monumental, una pista de hielo, actuaciones y actividades en distinto formato para los más pequeños, un tiovivo, y, sin duda, la gran novedad hasta el momento será la proyección de un gran espectáculo de imágenes en 3D denominado ‘Vuelve la Navidad’ en la fachada principal del Infantado.



“Guadalajara va a brillaR otra vez en Navidad y va a recuperar una fiesta con espirito navideño. La Navidad no es una feria sino un acontecimiento especial en la vida de todos”, ha insistido la alcaldesa.