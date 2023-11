Vuelve la Navidad a Guadalajara con encendido de luces el 5 de diciembre y recuperando el espíritu navideño

Ana Guarinos, acompañada del concejal de Festejos, Santiago López, ha presentado este jueves algunas de las novedades que se contemplan en el programa de Navidad que recupera el recorrido tradicional de la cabalgata e innova con un vídeomaping sobre el Palacio del Infantado

jueves 09 de noviembre de 2023 , 19:25h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada del concejal de Festejos, Santiago López, ha presentado este jueves algunas de las novedades que se contemplan en el programa de Navidad, donde se incluye una programación "variada y amplia, con espectáculos para todos los públicos que se irán desgranando poco a poco y que irán destinados especialmente a los más pequeños”.



"La Navidad volverá a tener un espíritu navideño que, en mi opinión, nunca jamás debió de perder", ha señalado la alcaldesa, haciendo hincapié en que la Navidad "no es una feria" sino una festividad especial en la que se conmemora una tradición cristiana, y una fecha clave como es la del nacimiento del niño Dios en Belén. "Se tenga fe o no, es un hecho que cada año celebramos y recordamos" y por eso se conmemora, ha subrayado.



En este contexto ha anunciado que el encendido del alumbrado navideño se realizará el día 5 de diciembre, con decoración y luces por toda la ciudad, aunque especialmente en la zona centro, donde también se centrarán las principales actividades programadas, que se distribuirán desde el Parque de la

Concordia hasta la Plaza de España, en el casco histórico y centro de la ciudad.



También ha anunciado que una de las grandes novedades de este año será el espectáculo de luz y sonido en la fachada del Palacio del Infantado denominado 'Vuelve la Navidad', que se podrá ver de manera gratuita desde el 15 de diciembre hasta el día 4 de enero.



El belenismo, la representación del nacimiento de Jesús, también es una seña de identidad de la Navidad de nuestra ciudad y Ana Guarinos ha apuntado que la Asociación de Belenistas, que es capaz de impulsar toda la actividad belenista, desde parroquias hasta, colegios y domicilios particulares , “además de ofrecer ese magnífico Belén Monumental que ya han comenzado a montar en la caseta instalada en la Plaza de Santo Domingo, están preparando una gran exposición porque este año se celebran además los 800 años de belenismo”.



Respecto a la cabalgata de Reyes, la alcaldesa también ha desvelado que regresa a su recorrido tradicional, saliendo de la calle Madrid para pasar seguidamente por la calle Mayor, Fernández Iparraguirre, hasta llegar a Santo Domingo, donde ser realizará la tradicional adoración de Sus Majestades al niño Jesús.



También ha destacado las músicas de las rondas, los certámenes de villancicos y la tradicional zambombada, que este Navidad cumple 38 años.



“Y vamos a hacer más con menos, porque aparte de hacer una Navidad más bonita, una Navidad más especial, vamos a reducir el coste en cerca de un 20% con respecto a años anteriores”. ha anunciado la alcaldesa.



El concejal de Festejos, Santiago López ha detallado otros aspectos del programa que se está ultimando, aunque advertía que hay “sorpresas que aún no se pueden contar pues debemos mantener la ilusión de la Navidad”.



Así ha contado que en el parque de la Concordia habrá un mercadillo navideño, con casetas de madera, estéticamente muy bien cuidadas. Junto al templete en la zona central del parque, tendrán lugar las actuaciones. También habrá atracciones infantiles, de pequeño formato y motivación navideña. “También habrá una gran caseta de madera donde estará Papá Noel, que nos viene a visitar, y otras también para los pajes y los Reyes Magos de Oriente, que sin duda harán su visita con todos los años con máxima ilusión”.



En la plaza de Santo Domingo habrá un mercadillo artesano de Guadalajara de la mano de Aida, también la feria navideña del regalo artesano y el Belén Monumental.



En la Plaza Mayor un tiovivo y una carpa para espectáculos infantiles, “que este año se incrementan pasando de pasando de 8 espectáculos a 20 espectáculos musicales para público infantil, entre la Plaza Mayor y la Concordia” ha explicado el concejal.



Y en la Plaza de España una de las grandes novedades, la proyección de un Videomapping denominado “Vuelve la navidad”. “Un mundo de sensaciones visuales y auditivas, que hará que veamos la fachada del Palacio del Infantado de manera completamente distinta y mágica. Un espectáculo de proyección impactante, sincronizado con la fuerza y el ritmo musical creado y compuesto en exclusiva para este emblema arquitectónico de la ciudad de Guadalajara”, ha explicado López.



Esta proyección se podrá ver de manera gratuita en la explanada junto a la fachada principal del palacio del infantado, del 15 de diciembre al 04 de enero durante distintos pases que se anunciarán más adelante.



También en la Plaza de España, se contará con el “Parque Frozen”, un parque formado por una gran Pista de hielo sintético, un tobogán de hielo y una bola de navidad dónde los más pequeños podrán hacerse fotos con los personajes del mundo Frozen.



Por último, en la plaza de España también habrá un mercado de regalos navideño.



“Como ven, vuelve la Navidad a Guadalajara como todos la conocemos, y además estamos trabajando para que sea también una Navidad más eficiente, en la que vamos a ahorrar más de 20% sobre el gasto de las Navidades pasadas. Tengan la certeza de que será una Navidad, llena de actividades, de color, luz y sonido y también llena de nuestras tradiciones y con el sentido que se merece”, ha concluido el concejal de festejos.