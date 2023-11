16 profesionales médicos de toda España se forman en Guadalajara en una formación de excelencia para la atención inicial al paciente politraumatizado

jueves 09 de noviembre de 2023 , 19:21h

El Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha (IEN) acoge durante tres días el curso del ‘American College of Surgeons: Advanced Trauma Life Support (ATLS) al que asisten profesionales de toda España para una formación de excelencia sobre la atención inicial y el manejo de pacientes politraumatizados.



16 médicos de las especialidades de Cirugía General, Traumatología, Medicina Intensiva, Anestesiología, Medicina Familiar y Comunitaria y Urgencias participan en el curso, el más importante a nivel mundial para la atención inicial de este tipo de pacientes en Urgencias. La formación se lleva cabo en 80 países y cuenta con muy pocas sedes acreditadas, siendo Guadalajara la única de la región.



La apertura ha contado con la presencia del director médico de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, Rodrigo Gutiérrez Fernández, quien ha valorado la importancia de que Guadalajara acoja esta formación y la importancia de la misma, “que demuestra el interés por la búsqueda de la excelencia y la calidad en la atención”.



Junto al director médico han asistido a al acto la directora de Enfermería de la GAI de Guadalajara, María Isabel Escámez Palomar, y la subdirectora de Gestión responsable del IEN, Isabel San Juan Martín, quienes han agradecido la elección de Guadalajara como sede de una formación de este nivel, para lo que ha resultado determinante disponer de unas instalaciones como las que ofrece el IEN y contar con instructores acreditados.



También ha participado de este acto de bienvenida el jefe del servicio de Cirugía del Hospital de Getafe y ex director nacional ATLS, José María Jover Navalón, quien ha resaltado la excelencia y el carácter participativo de esta formación, “un curso que no hacemos para vosotros sino con vosotros, siendo vuestra participación lo más importante”.



Curso interactivo y de excelencia



La formación, de la que se celebró una primera edición el pasado mes de febrero, consta de un examen previo y una evaluación final. A lo largo de la misma se exponen ponencias, se presentan y discuten casos de manera interactiva y se instruye en el desarrollo de destrezas para salvar vidas mediante

escenarios simulados. La formación atiende tanto la evaluación y el tratamiento en los servicios de Urgencias como la reanimación, los traslados o las evaluaciones que se hacen al paciente en distintos momentos del proceso.



Antes del curso, a los participantes se les hace llegar un manual con tiempo suficiente para que lleven estudiado el contenido. Esto favorece que la formación tenga un marcado carácter práctico y participativo de manera que los monitores favorecen la discusión de casos para que el alumnado obtenga y asiente conocimientos e ideas claras sobre cómo atender a un paciente politraumatizado en el servicio de Urgencias.



La metodología y el material docente es igual en todos los países y sedes y es una formación muy demandada, por lo que el tiempo medio de espera de los participantes desde que hacen su solicitud hasta que son admitidos supera los cuatro años.



El jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva de Guadalajara, Roberto De la Plaza Llamas, e Ignacio Antonio Gemio del Rey, especialista de este mismo servicio, fueron validados como instructores mediante el Curso de Instructores del ATLS y posteriormente como docentes en diferentes cursos.



Se incorpora además como instructor el doctor Rubén Viejo Moreno, médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) de Guadalajara y del servicio de Medicina Intensiva de la GAI de Guadalajara. Asimismo, la enfermera de urgencias extrahospitalarias del SUAP de Guadalajara Beatriz Díaz Ruiz es la coordinadora del curso, en el que también participan otros cuatro instructores procedentes de Madrid, Bilbao y Barcelona.



Roberto de la Plaza ha afirmado que acoger esta formación “supone un prestigio y un importante reconocimiento para el Área Integrada y la provincia de Guadalajara”, que se ha convertido en la sede número 17 del curso en España. Asimismo, ha agradecido el apoyo de las distintas direcciones de la GAI de Guadalajara y de los profesionales implicados en esta formación y ha valorado la labor del personal del IEN “sin cuya absoluta colaboración este curso no habría sido posible”.



El curso ATLS se impartió por primera vez en enero de 1980 bajo el auspicio del Colegio Americano de Cirujanos y en este tiempo ha aumentado tanto el número de cursos como de participantes. A lo largo de estos años ha entrenado a más de un millón y medio de participantes en más de 75.000 cursos y es una formación de referencia y estandarizada para la atención al paciente politraumatizado en los servicios de Urgencias de todo el mundo.