ATENCIÓN, Corte de tráfico en sentido ascendente en La Carrera de Guadalajara durante tres semanas

Este corte durará tres semanas y está motivado por obras. El sentido contrario de esta vía no se verá afectado.

lunes 06 de noviembre de 2023 , 18:00h

La Policía Local de Guadalajara informa que desde el día 7 de noviembre, permanecerá cerrado al tráfico rodado un carril de la calle La Carrera, desde plaza de Bejanque en sentido plaza de Santo Domingo.



Este corte durará tres semanas motivado por obras. El sentido contrario de esta vía no se verá afectado.



Además, se ha establecido un itinerario alternativo para las líneas 5 y 7 del autobús urbano, que pasarán, mientras dure el corte por: C/ Arrabal del Agua/ Avda. Castilla/ C/ Virgen del Amparo/ Pza. Santo Domingo.