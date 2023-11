El PP se ofrece a pagarle al socialista Gutiérrez los 600 euros de multa si se salta la disciplina de voto “para que vote en conciencia con España y los castellanomanchegos”

La secretaria general del PP-CLM aclara a Gutiérrez que no están pidiendo que voten al PP y, por lo tanto, “no es transfuguismo”

viernes 03 de noviembre de 2023 , 20:17h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, se ha ofrecido a pagar la multa de 600 euros que le pondrían a Sergio Gutiérrez por saltarse la disciplina de voto “para que vote en conciencia con España y con los castellanomanchegos”.



De esta manera, Agudo ha animado en rueda de prensa a Sergio Gutiérrez y sus compañeros de filas, ya que todavía ha asegurado “están a tiempo”, y si su conciencia los lleva a valorar más la gravedad de la amnistía que el servilismo a Sánchez, en palabras de la secretaria general: “Yo misma me ofrezco voluntaria a pagarle a Gutiérrez esos 600 euros por saltarse la disciplina de voto, para que vote en conciencia con España y con los castellanomanchegos”. Porque más caro, ha subrayado Agudo, “nos va a salir a todos los castellanomanchegos el precio que vamos a tener que pagar por el peaje de Sánchez”.



Asimismo, la dirigente popular ha señalado que el reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en su artículo 33, recoge la libertad de voto por motivo de conciencia. Un ejemplo, es Carmen Calvo cuando se saltó la disciplina de voto en la Ley Trans. “No la compartía y por tanto no votó a favor de la ley por lo que tuvo que pagar su multa al haberse saltado la disciplina de Sánchez”.



Agudo ha sido muy contundente, “quiero dejar claro que el PP no le estamos pidiendo transfuguismo al número 2 de Emiliano García-Page y los diputados socialistas de CLM”. Lo que están pidiendo a todos los socialistas castellanomanchegos es, en palabras de la portavoz parlamentaria, “dignidad”.



Transfuguismo sería pedirles que votaran al PP, y eso, ha resaltado Agudo, “no le estamos pidiendo que vote a otro partido que no sea al suyo, sino al contrario, les estamos diciendo que por dignidad paren este atropello que Sánchez va a llevar a cabo”.



Además, Agudo ha añadido que Page no puede escudarse en que sus diputados no son suyos y la popular le ha recordado que, de cara a la confección de las listas electorales de las pasadas elecciones nacionales del mes de julio hubo una disputa con las listas de Toledo en las que Sánchez apostaba por Milagros Tolón y Page impidió que liderara la lista metiendo a su número dos como número unos en las listas de Toledo. Por lo tanto, los diputados nacionales son suyos.



La secretaria general ha criticado que nadie ha cedido tanto como Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno, “nadie modificó leyes para beneficiar a delincuentes como ha hecho Sánchez para alzarse con la Presidencia del Gobierno, ni nadie ha dado tantos pasos para romper la igualdad de todos los españoles como ha hecho Sánchez”.



Emiliano García-Page, ha asegurado Agudo, puede pararlo y por eso ha instado a Page a pararlo y a defender la igualdad, la legalidad, el estado de derecho y sobre todo los intereses de CLM.



“No solamente votando NO, el próximo domingo a la consulta que el PSOE hace a sus afiliados. Eso debería hacerlo toda la delegación de afiliados de CLM si de verdad quieren como dicen defender los intereses de los castellanomanchegos. Page puede pararlo dando las directrices a sus diputados socialistas castellanomanchegos para que rechacen el acuerdo de investidura”, ha insistido.



La secretaria le ha recordado a Page que por encima de los partidos están los ciudadanos y sus votantes que “duda mucho” que le votaran para que hoy “esté consintiendo” una investidura a cuenta de esos pactos.



Agudo se ha temido que solo conocemos una parte de los acuerdos y que en los próximos días “nos iremos enterando de todo lo que Sánchez está acordando con los independentistas”.



Sobre los datos del paro



Agudo ha señalado como dramática la situación de CLM en cuanto a los datos de empleo, ya que por cuarto mes consecutivo el paro sigue creciendo en la región. “Son 4.266 personas que incrementan las listas del paro de Castilla-La Mancha y eso supone 4.266 dramas familiares”.



En sentido, la secretaria general ha afirmado que esos datos suponen que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de CLM no funcionan. “Hemos pasado un trimestre nefasto con subida del paro en julio, agosto y septiembre y ahora también en octubre. Vienen a confirmar la desaceleración del mercado laboral en CLM”.



En los últimos cuatro meses ha supuesto una subida del paro de unas 8.500 personas. Esos datos se podrían traducir con que, “unos 70 castellanomanchegos al día están perdiendo su puesto de trabajo y entre ellos, los que más lo sufren son las mujeres”. Ya que el porcentaje de paro femenino en la región sigue por encima de la media nacional, un 65% cuando el resto de las comunidades no pasan del 60. Además, los jóvenes “son los grandes perjudicados de las nefastas políticas de empleo del Gobierno de CLM”. Por lo tanto, Agudo ha pedido un cambio de rumbo para no volver a lamentar “unas dramáticas listas del paro como estas”.