La alcarreña Marta P. Mahaux presenta su novela en la biblioteca de Dávalos

El día 17 de noviembre a las 19h tendrá lugar a presentación de “La curandera de Penttire”

viernes 03 de noviembre de 2023 , 18:39h

“La curandera de Penttire” es la última novela de la guadalajareña Marta P. Mahaux. Su lanzamiento fue el 4 de septiembre y la presentación oficial en su tierra será este próximo 17 de noviembre a las 19h en la Biblioteca Pública de Dávalos. Desde su publicación la novela ha tenido muy buena acogida. Entre los comentarios que hemos recogido sobre “La curandera de Penttire” destacamos que todos son positivos. Aquí algunos de ellos:



“Me ha gustado mucho. Está muy bien enfocada al público objetivo y me gusta también el mensaje que deja de ruptura con la idea del amor romántico y los roles de géneros.” Cris. Insatagram.



“De fácil lectura te va atrapando en la vida de Freya, una joven curandera, luchadora, empática y muy sabia a pesar de su juventud. Magia, intriga y muchas cosas más en una novela donde se ponen de manifiesto la amistad, la lealtad, la valentía y el amor, además de la venganza y la maldad. Muy recomendable. Me ha gustado mucho. ¡Enhorabuena a la autora!” Esther. Amazon.



“He acabado de leer las aventuras y desventuras de "pequeña llama”. Me ha gustado mucho. Es un cuento redondito. Al principio el ritmo era un poco lento y el conflicto apenas se entreveía, pero de pronto todo se embaló y me lo leí del tirón. El final agridulce me encanta”. Oscar. Facebook.



“¡Me ha encantado! Ha habido momentos en los que se me ha escapado una exclamación de sorpresa. ¡Menudos giros argumentales! Y me siento muy identificada con Freya. Me ha parecido un libro imprescindible.” Lidia. Instagram.



Después de leer estos comentarios te recomendamos que acudas a las redes sociales de su autora donde Marta nos ha dejado frases y pistas sobre cómo es esta historia, así como un “booktrailer: un vídeo donde se presenta la novela en un estilo cinematográfico. Podemos encontrarla como @marta_p_mahaux.



Y, además, aquí te dejamos su sinópsis: “La curandera de Penttire” cuenta la historia de Freya, una joven curandera que vive en un país donde la situación de inseguridad crece cada día a causa de la mala gestión de su rey y la impunidad de bandidos y asesinos que arrasan con todo lo que se pone ante ellos.



Con la llegada de Arjen a la pequeña aldea de Penttire las cosas cambiarán para Freya. Este joven no recuerda nada de su pasado y las preguntas empiezan a sucederse: ¿quién es él en realidad?, ¿existen las brujas y la magia como asegura?, ¿es la magia sólo oscura? Junto con varios de sus amigos, Freya emprenderá un viaje lleno de peligros para tratar de dar respuesta a esas preguntas. Pero ¿estarán dispuestos a pagar el alto precio que conlleva?



No te quedes sin asistir al evento literario de este mes, la presentación de la novela “La curandera de Penttire” de Marta P. Mahaux el 17 de noviembre a las 19h en la biblioteca de Dávalos. Allí, tendremos la oportunidad de charlar con Marta y de que nos firme nuestro ejemplar de su curandera. Descubriremos cómo ha sido el proceso de escritura, dónde se ha inspirado y qué es lo que ella más destaca de su novela.



“La curandera de Penttire” puede adquirirse en la web de Platero CoolBooks, en cualquier librería, tanto online como física.