ATENCIÓN, Piden a los guadalajareños evitar salir a la calle si no es necesario ante la alerta

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 02 de noviembre de 2023 , 13:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, ante la declaración de nivel de alerta naranja en la provincia por inclemencias meteorológicas, han pedido a todos los guadalajareños que si tienen que salir de casa que sean prudentes y eviten ir por zonas arboladas, reconociendo que hasta el momento no se han registrado daños de relevancia salvo la caída de algunas ramas.



Ana Guarinos ha pedido a los vecinos de la capital que sean prudentes y que, si tienen que salir, eviten ir por zonas arboladas porque se puede caer alguna rama y ocasionar algún tipo de daño.



"Les pido que salgan por lugares seguros y con todas las precauciones del mundo porque vamos a estar a lo largo de día en nivel de alerta y todas las precauciones son pocas", ha apuntado a preguntas de los periodistas durante una comparecencia, asegurando que no le consta que se haya registrado hasta el momento ninguna incidencia de gravedad en la capital.



Además, ha recordado que este mismo jueves se firmado un decreto en el que en el que se establece el cierre de todos los parques para evitar que la gente circule por aquellas zonas que ante este tipo de inclemencias registran un mayor riesgo.



Así, entre ellas ha mencionado el cierre del paseo Fernández Iparraguirre, que está cortado, a excepción de los pasos de peatones, al igual que todos los parques, insistiendo en que no tienen constancia de que se haya registrado hasta el momento ninguna incidencia de gravedad.



En la misma línea se ha pronunciado, en otra comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de la Diputación, quien ha insistido en la importancia se ser precavido y de que, si no hay necesidad de salir, se evite hacerlo.