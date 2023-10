Tres de cada cinco españoles creen que la amnistía SOLO se negocia para conseguir que el prófugo Puigdemont apoye la investidura del socialista Sánchez

miércoles 25 de octubre de 2023

La amnistía acapara actualmente buena parte de los focos del debate político, aunque tres de cada cinco españoles creen que la medida de gracia no estaría sobre la mesa si Pedro Sánchez no necesitase el apoyo del huido de la Justicia Carles Puigdemont para su investidura.



Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual tan solo la mitad de los votantes socialistas apoyarían una amnistía a los políticos catalanes encausados por el procés. El 61,2% de los encuestados prefiere que se repitan elecciones a que el PSOE pacte con el independentismo, aunque solo un 34,7% cree que las urnas regresarán en enero.



El 60,9% de los entrevistados cree que el socialista Sánchez negocia la amnistía únicamente porque necesita el respaldo de Junts para reeditar su mandato al frente del Gobierno. Se trata de la opinión mayoritaria entre los votantes de todos los partidos —incluso el 54,4% de los socialistas la comparte—, aunque son especialmente los electores populares los que en mayor medida apoyan esta tesis (71,6%). Tan solo un 23,3% de los encuestados considera que la medida de gracia se habría negociado igualmente incluso si el voto de los siete diputados de Junts no fuera decisivo.



El rechazo a la amnistía es también mayoritario, aunque no unánime entre los distintos electorados. Un 57,6% de los entrevistados se opondría a un acuerdo entre PSOE, Sumar y partidos nacionalistas que incluyera la medida de gracia en favor de políticos catalanes, si bien la proporción de encuestados en contra del eventual pacto supera el 80% entre los electorados de PP y Vox. En el extremo opuesto, un 72,4% de los votantes que dieron su apoyo a Yolanda Díaz en las elecciones del pasado 23 de julio acogerían con agrado que se amnistiara a los encausados por el procés, en la línea de la postura defendida por Sumar.



En cambio, solo la mitad de los electores socialistas aprobarían la medida de gracia y uno de cada tres la rechaza.



De hecho, tres de cada cinco entrevistados preferirían que se repitieran las elecciones en enero a que el PSOE pactara con el independentismo, un escenario por el que solo se decanta uno de cada tres entrevistados. Entre los votantes de PP y Vox hay prácticamente consenso en torno a la predilección por acudir de nuevo a las urnas. Del lado contrario, en cambio, no existe la misma preferencia unánime por un pacto entre el electorado de PSOE y Sumar.



El 53,4% y el 67,5% de los encuestados que en los comicios de julio apoyaron respectivamente a Sánchez y a Díaz son partidarios de que haya un acuerdo con las fuerzas independentistas. Sin embargo, hay un 39% de electores socialistas y un 26% de los votantes de Sumar que prefiere que se repitan las elecciones.



Más allá de las preferencias, el 52,9% de los entrevistados cree que finalmente el PSOE llegará a un pacto con el independentismo que le permitirá formar Gobierno, frente a un 34,7% que opina que habrá nuevas elecciones. Los más optimistas sobre una pronta conformación de Ejecutivo sin necesidad de volver a pasar por las urnas son los votantes de PSOE y Sumar: el 64% y 68,9% respectivamente auguran que se alcanzará un pacto con el independentismo que servirá como llave para desbloquear la situación política, aunque un 25,5% de los electores socialistas y un 22,2% de los que respaldaron al partido liderado por Díaz opina que se repetirán las elecciones.



En cambio, el electorado popular se encuentra mucho más dividido —el 46,7% cree que habrá acuerdo, frente a un 43,5% que ve más posible un escenario de repetición electoral—, seguido por el de Vox, que es el único en el que resulta mayoritaria la idea de que habrá que volver a las urnas. El 53,3% de los votantes de la formación presidida por Santiago Abascal cree que se convocarán nuevas elecciones, mientras que un 40,2% se inclina a pensar que el entendimiento entre el PSOE y las fuerzas independentistas posibilitará la formación de un Gobierno.