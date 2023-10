Núñez se pregunta qué tiene que esconder Page para no ir al Senado a defender la unidad nacional y mostrarse en contra de la amnistía y lamenta que vuelva a limitarse a dar un titular

Asegura que, lo de inventarse un pleno “ya no se lo cree nadie”, en referencia al pleno convocado hoy para el próximo jueves, más teniendo en cuenta que la comisión del Senado se convocó la pasada semana

REDACCION

martes 17 de octubre de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha preguntado este lunes qué tiene que esconder Page para no ir al Senado a defender la unidad nacional y mostrarse en contra de la amnistía que Sánchez ya está negociando con los independentistas. Además, ha lamentado que sus acciones vuelvan a limitarse a dar un titular de prensa.



De esta forma se ha expresado Núñez ante los medios en Cuenca, momentos después de la reunión que ha mantenido con alcaldes y portavoces de la provincia, donde ha mostrado su sorpresa al comprobar que Page no va a acudir a la Comisión General de Comunidades Autónomas a la que se le ha convocado en el Senado para dar su opinión sobre la unidad de España y la amnistía.



El líder del PP en la región ha recordado las palabras de Page de este mismo lunes en las que afirmaba que la factura de la amnistía la pagarán varias generaciones, por lo que ha valorado que sea consciente del problema. Es por eso que considera más grave que no vaya al senado a defender en nombre de Castilla-La Mancha el ‘no’ a la amnistía, y lo ha dicho porque, si no va no puede posicionar a la región en estos términos.



Además, Núñez ha afirmado que “lo de inventarse un pleno no se lo cree nadie”, en referencia al pleno de las Cortes que se ha convocado hoy para el próximo jueves, cuando la comisión del Senado se convocó la pasada semana, lo que ha afirmado que se trata de “una excusa” para no ir a la Cámara Alta.



Sobre las declaraciones de Page, ha detallado que son “una grave irresponsabilidad” ya que, al no ir al Senado a defender la unidad nacional y la negativa a la amnistía, hace ver que va a permitir que suceda. Además, ha criticado que tampoco tenga valor para pedir la convocatoria de un Comité Federal en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, y diga allí que está en contra de la amnistía; o que no haya dicho a sus secretarios provinciales que no firmen el manifiesto que supone dar carta blanca a Sánchez para sus negociaciones con los independentistas; al igual que supone una irresponsabilidad no permitir que en las Cortes se debata sobre el asunto o se apruebe una declaración institucional con sus propias palabras en el Foro de La Toja.



Paco Núñez ha aseverado que “lo que sucede en el país es grave, el riesgo de ruptura es alto y las consecuencias imprevisibles”, por lo que ha incidido en que “no vale con titulares de prensa”, es momento de demostrar dónde está cada uno y el PP lo tiene claro, que es con la unidad del país y en contra de la amnistía, lo que no queda claro es dónde está el PSOE, que está demostrando que está lejos de la postura de los populares.



Reuniones con el municipalismo para mantener contacto permanente



Sobre la reunión que ha tenido lugar este lunes en Cuenca, en la que han estado presentes alcaldes y portavoces de la provincia, Núñez ha afirmado que se trata de mantener la unidad del partido gracias al contacto permanente con el municipalismo para convertirlo en la referencia del trabajo diario; todo ello tras el gran trabajo que se ha realizado en las elecciones municipales y autonómicas.



Una reunión que, en palabras de Núñez, persigue varios objetivos, como mantener el contacto con la base del partido en la que se repasará la estrategia en las instituciones como ayuntamientos, la Diputación Provincial de Cuenca o en las Cortes Regionales a través de los diputados del Grupo Parlamentario Popular.