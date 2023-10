Maíllo destaca el valor del turismo de alto impacto en España, “con un gasto cuatro veces mayor que el del resto de viajeros”

Durante la apertura de Turium 2023, el Foro de Turismo de Excelencia para exponer las ideas más vanguardistas acerca del sector

jueves 12 de octubre de 2023 , 20:01h

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha sido la encargada de abrir el acto de inauguración de una nueva edición del Foro Internacional del Turismo de Excelencia, Turium 2023, que se celebra durante la jornada de hoy en el auditorio El Beatriz de Madrid. En esta tercera edición, el foro ha puesto el foco en el talento, fundamental para este sector y su evolución y uno de los temas más acuciantes para esta industria.



Durante su intervención, Maíllo ha destacado que “en España el turismo de alto impacto tiene un valor de entre 20.000 y 25.000 millones de euros, procedente en su mayoría de visitantes extranjeros”. Unas cifras que se traducen en un gasto de “cerca del 50 % en cultura, entretenimiento y compras, y de casi el 30 % en alojamiento”. De hecho, según la concejala, “el gasto del turista de alto impacto en España es cuatro veces mayor que el del resto de viajeros” y, en el caso de Madrid, “el gasto medio por parte de estos visitantes supone unos 272 euros al día”, tal y como ha explicado la concejala.



En el encuentro de este año se han dado cita líderes internacionales y nacionales para exponer las ideas más vanguardistas acerca del turismo del futuro del sector. Así, el evento ha contado con la participación del violinista Ara Malikian; la fundadora de The University of the Undergound, Nelly Ben Hayoun; James McBride, CEO de NIHI Sumba (considerado el mejor hotel del mundo); Sarah Doyle, VP Global Brand Leader de Desing Hotels o Brice Cicconetti, director Member Success de Leading Hotels of he World.