El PP informa de que pedirán explicaciones al gobierno regional de Page por el apoyo del PSOE-CLM a los acuerdos de Sánchez con los independentistas para ser investido

Indica que los pactos de Sánchez con Junts y ERC crean desigualdades entre españoles y hacen a Castilla-La Mancha una región de segunda

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de octubre de 2023 , 19:13h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP-CLM, Carolina Agudo, ha informado este lunes de que pedirán explicaciones al gobierno regional de Page por el apoyo del PSOE-CLM a los acuerdos de Sánchez con los independentistas para ser investido, un acuerdo que da por buenos asuntos como la Ley de Amnistía que crea desigualdades entre españoles y hace a Castilla-La Mancha una región de segunda.



De esta forma se ha referido Agudo a la firma de los cinco secretarios provinciales del PSOE de Castilla-La Mancha de un manifiesto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, con lo que dan luz verde a que se pacte con independentistas. Un acto, el de esta firma del manifiesto, en el que también se encontraba la portavoz regional del PSOE de Page, Cristina Maestre.



Agudo se ha preguntado cómo puede ser que Page diga que no conoce las negociaciones y los pactos de Sánchez y los independentistas, mientras sus secretarios provinciales y su portavoz regional estaban ayer apoyándolos. Y ha recalcado que, en el caso de que hubiese un acto de apoyo a Feijóo en el PP y estuviese el portavoz regional, Santi Serrano, nadie dudaría que lo hace en nombre del presidente regional, Paco Núñez, por lo que no pueden negar que Page conoce perfectamente lo que se negocia.



La secretaria general de los populares ha recordado que Page daba un titular “de los que le gustan” en el Foro de la Toja, hablando de acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba una Ley de Amnistía, mientras sus secretarios provinciales: Santiago Cabañero por Albacete; José Manuel Caballero por Ciudad Real; Luis Carlos Sahuquillo por Cuenca; Pablo Bellido por Guadalajara y Álvaro Gutiérrez por Toledo, firmaban dar vía libre a las negociaciones de Sánchez con Junts y ERC.



Por todo ello, Agudo ha lamentado que “Page nos toma el pelo a los castellanomanchegos” ya que la amnistía es una traición a España y una humillación a Castilla-La Mancha, y los representantes del PSOE regional estaban mostrándose ayer al lado de la amnistía. Es por eso que la secretaria general de los populares ha dicho que se prohíbe hablar de la igualdad de los españoles en las Cortes, por eso no se admiten a trámite las iniciativas parlamentarias del GPP y se cercena la libertad para hablar de temas nacionales que afectan a la región en el parlamento regional.



Agudo ha afirmado que, ahora entiende la modificación del reglamento de las Cortes que ha impulsado el PSOE en solitario, que no es para otra cosa que para que no se sepa que Page dice una cosa en Madrid y vota la contraria en el parlamento regional, y ha afirmado que seguirán pidiendo explicaciones al PSOE, a sus secretarios provinciales, a su portavoz regional y al gobierno socialista porque hay que hacer un frente común en las Cortes para que, si Sánchez pacta con independentistas la Ley de Amnistía, acudamos al Tribunal Constitucional de manera conjunta, como Cortes Regionales y en nombre de los castellanomanchegos.



Y ha concluido diciendo que, si lo que Page dice en los medios es cierto, debe permitir que se debata en el parlamento sobre este asunto, y ha pedido coherencia a los socialistas en esta nueva investidura.



Comparecencia de una consejera sin competencias



En otro orden de cosas, el portavoz regional y diputado en las Cortes, Santi Serrano, ha hecho referencia a la comparecencia de la consejera portavoz en comisión, de la que ha dicho que no sabe qué va a contar una consejera “sin competencias”.



Así, ha destacado que el GPP pondrá en cuestión la estructura de una consejería vacía, comparando que, en el caso de Deportes, el PP pedía que tuviese una consejería propia para atender a las necesidades del sector, algo a lo que se negó el PSOE, pero que, en palabras de Serrano “tiene todo el sentido del mundo”.



El portavoz regional de los populares se ha referido al aumento del gasto político de Castilla-La Mancha desde que Page es presidente, un dato que se ejemplifica con la contratación de 21 asesores por más de un millón de euros, una decisión que recibió la crítica de los sindicatos, o la colocación de cargos del PSOE que quedaron sin responsabilidad política tras las elecciones municipales.



Además, ha destacado el aumento en 2023 del 215 por ciento de altos cargos y asesores, o ha recordado los gastos de Page de 74.000 euros más IVA en alimentación y bebidas; también ha indicado el recorte en 60 millones de euros del presupuesto del SESCAM, justo lo necesario para recuperar la carrera profesional sanitaria.



Por todo ello, Serrano ha indicado que los castellanomanchegos se preguntan si, de verdad, hace falta una consejería con tres personas, si son necesarios tantos asesores y si todo esto tiene coherencia mientras contamos con una sanidad colapsada, con listas de espera interminables, con una educación con carencias o con un bienestar social en el que hay entidades que aseguran estar en riesgo de viabilidad por la insensibilidad del gobierno regional.



Serrano ha concluido valorando que la dimensión del gobierno socialista no es acorde a los problemas de Castilla-La Mancha, no está destinado a satisfacer los problemas y las necesidades del territorio, sino a responder a los intereses políticos de Page.