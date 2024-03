La temperatura mínima será este miércoles en Tamajón de 9°C y la máxima podría alcanzar los 19°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección sureste

La primavera llega este miércoles a Guadalajara a las 4,06 horas con cielos nubosos, lluvias dispersas y el mercurio en los 24ºC

Este miércoles amanecerá en Guadalajara a las 7:19 y anochecerá a las 19:23, las temperaturas estarán entre 9°C y 24°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

miércoles 20 de marzo de 2024 , 07:10h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos nubosos en el oeste y en el noreste, y velados por nubes altas en el resto, que a partir del mediodía aumentarán a nubosos en toda la comunidad, con nubosidad de evolución y, salvo en el cuadrante sureste, probables tormentas ocasionales por la tarde.



No se descarta que las tormentas se acompañen de chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes en las mitades norte de La Mancha y occidental de la provincia de Guadalajara, zonas donde además no se excluye que puedan acompañarse de granizo. Probable polvo en suspensión.



Las temperaturas sufrirán pocos cambios, aunque las mínimas del noreste experimentarán ascensos locales y las máximas del cuadrante suroeste experimentarán descensos.



Los vientos será flojos variable que en horas centrales girarán a flojos del sur y mostrarán intervalos de moderado en el tercio este. Al final tenderán a flojos de componente este. Probables rachas fuertes del sur por la tarde en La Mancha y en el noreste acompañando a las tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 26ºC en Albacete, entre los 9 y los 24 en Ciudad Real, entre 10 y 25 grados en Cuenca, entre 9 y 24ºC en Guadalajara y entre 10 y 26ºC en Toledo.



¿Cuándo empieza la primavera, a qué hora entra la nueva estación y cuánto dura en 2024?



El invierno acaba. La estación más fría del año deja paso a la primavera, algo que sucederá el próximo 20 de marzo, exactamente a las 04:06 horas, según indica el Observatorio Astronómico Nacional, con el equinoccio de primavera. Esta estación tendrá se extenderá hasta el próximo 20 de junio, momento en el que aterrizará la época más calurosa del año, el verano.



Los cambios de estación

El inicio de los cambios de las estaciones se produce por convenio, en los momentos en que la Tierra está en una posición determinada en su órbita alrededor del sol. En el caso concreto de la primavera, estación en la que entramos, se produce cuando el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el norte.



En dicho momento se produce el equinoccio de primavera, día en que la noche y el día tienen prácticamente la misma duración. Sin embargo, es una fecha que no es fija, pues puede darse en tres días distintos, tal y como recuerda el Observatorio. Estos días son el 19, 20 y 21 de marzo, como resultado con la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que varía con los años bisiestos. La primavera se extenderá hasta el próximo 20 de junio, con la llegada del solsticio de verano, cuando se produzca la noche más corta del año.



Cambio de hora

Según recoge la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo, el cambio se produce dos veces al año. El la madrugada que va del 30 al 31 de marzo, a las 2:00 horas serán las 3:00 horas. En ese momento, cuando los relojes marquen las dos de la madrugada habrá que zdelantar una hora más, por lo que disfrutaremos de una hora menos de sueño dicha noche.



En pleno horario invernal, a partir de las 18:00 horas se instaura la noche, un aspecto característico que difiere del horario estival, en el que no anochece hasta las 21:30 horas. Ambos horarios mantienen una similitud, que es el horario a partir del cual amanece. En el caso de nuestro país, amanece siempre entre las 6:30 y las 7:00 horas de la mañana.