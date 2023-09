El jurado de la 21ª edición del FESCIGU se reúne en Guadalajara

El jurado al completo se reunió en la tarde de ayer en Guadalajara para decidir los cortometrajes ganadores del Primer y Segundo Premio Picazo

lunes 18 de septiembre de 2023 , 13:10h

El jurado de la Sección Oficial del 21º FESCIGU, compuesto por Nathalie Seseña, Roberto Enríquez, Claudia Gravy, María Luisa Gutiérrez, Manuel Rojas JR y Javier Balaguer, se ha reunido en la tarde de ayer en el Restaurante La Duquesa de Guadalajara para decidir los cortometrajes ganadores del Primer y Segundo Premio Picazo, los principales galardones del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, que serán dados a conocer al público en la Gala de Clausura del festival, el sábado 7 de octubre en el Auditorio Buero Vallejo.



A lo largo de las casi cinco horas de reunión, el jurado ha deliberado sobre cada una de las 28 obras que componen la Sección Oficial. Luis Moreno, director del FESCIGU, ha destacado que “tras charlar por separado con cada uno de los miembros del jurado, y sin que me hubieran llegado a especificar cuáles eran sus obras favoritas, ya me di cuenta de que el fallo iba a ser bastante difícil, porque la calidad es muy alta y los criterios de cada miembro del jurado son muy personales, pero creo que hemos tenido un debate muy enriquecedor y apasionado, y aunque llegar a un consenso no ha resultado fácil, al final creo que la decisión del jurado ha sido muy acertada”.



Cabe destacar que el FESCIGU, como festival colaborador con la Academia del Cine Español, es preseleccionador de los Premios Goya en las categorías de cortometraje de ficción, animación y documental, por lo que el ganador del Primer Premio Picazo de la Sección Oficial podrá optar a estos Goya automáticamente.



Además de los premios mencionados, el público del FESCIGU otorgará el Premio Picazo del Público a aquél que se lleve más votos dentro de la Sección Oficial. El público también será el responsable de decidir el ganador del Primer y Segundo Premios Picazo al Mejor Requetecorto, mediante su voto tras el visionado de esta sección en el Auditorio Buero Vallejo, el sábado 7 de octubre. Varios de estos cortometrajes ganadores se podrán ver nuevamente en la pantalla grande, al finalizar la Gala de Clausura.