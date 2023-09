LA PEOR CARA DEL PSOE : El PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido tras sus críticas a la amnistía que Puigdemont exige para la investidura de Sánchez

El PSOE expulsa al histórico Nicolás Redondo, hijo del ex secretario general de la UGT, por criticar la política del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

REDACCION

jueves 14 de septiembre de 2023 , 17:12h

La dirección federal del PSOE ha decidido expulsar a Nicolás Redondo Terreros del partido, después de que el histórico dirigente socialista en el País Vasco lanzara fuertes críticas a la amnistía que negocia el Gobierno en funciones con los separatistas.



Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado fuentes socialistas, la expulsión se produjo el pasado lunes y ante el «reiterado menosprecio» a las siglas del partido.



Hace unos días, coincidiendo además con la fecha en la que se reunieron la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el expresidente catalán fugado de la justicia, Carles Puigdemont, Redondo denunciaba que la aprobación de la amnistía sería «la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78».



Recientemente, el histórico socialista publicó una tribuna en El Correo titulada Dignidad, en la que advirtió de que él mismo dejaría el carné del PSOE si finalmente el Gobierno consuma una amnistía a los líderes del procés pendientes de juicio, entre ellos el líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont, quien debe decidir si sus siete diputados en Madrid permiten una hipotética investidura del líder socialista.



En los últimos días el exdirigente socialista, que recalcaba la importancia de «mantener la dignidad» propia cuando llegan momentos como el que atraviesa actualmente España, ya advertía de que si el PSOE acepta el «chantaje» del expresidente catalán, este no sería su partido. Redondo Terreros defendió que «no será, se llame como se llame, una amnistía, sino un trasiego para mantener un gobierno».



Han sido varios los históricos dirigentes del PSOE que se han manifestado estas semanas en contra de la citada amnistía que está preparando Pedro Sánchez atendiendo a las exigencias de Puigdemont para revalidar su Gobierno, como vienen haciendo en la pasada legislatura contra la deriva tomada por la formación. El expresidente Felipe González fue contundente a la hora de señalar que en la Constitución «no cabe la amnistía ni la autodeterminación».



El que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que también ha sido suspendido de militancia de la formación y ha recurrido ya su expulsión, tachó la amnistía de «bajada de pantalones impresentable» y abogó por una fórmula en la que se contara para gobernar con el Partido Popular, cuyas medidas presentadas a Sánchez sin éxito considera aceptables.



González apuntó que, si bien había votado al PSOE en las últimas elecciones, le había costado, dado que «hay demasiada confusión». Por su parte, Leguina admitió que había votado a Alberto Núñez Feijóo, al no tener la obligación de votar al PSOE tras su expulsión.



También Alfonso Guerra, vicepresidente en el Gobierno de González, se sumó estos días a los históricos socialistas en sus críticas a la amnistía, que exigió que no se llevara adelante. «Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente», denunció en una entrevista en COPE.