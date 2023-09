La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alovera rechaza la oferta de Rayet, por no ajustarse a las condiciones para la concesión de la playa

COMUNICADO DE ECOLOGISTAS EN ACCION

lunes 11 de septiembre de 2023

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alovera propone que se declare desierta la adjudicación del proyecto de playa artificial, tras comprobar que la oferta presentada por Rayet Medio Ambiente no cumple muchas de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.



Consta en el acta de la mesa de contratación que el secretario municipal, el interventor y el arquitecto dictaminaron que el proyecto presentado por Rayet no podía ser admitido en ningún caso por incumplir, entre otros requisitos, el de implantar un parque acuático infantil, restaurante, snack bar, aseos, zona de eventos y el gimnasio que sí que constaban en el proyecto de playa artificial de la concesión. En palabras del secretario municipal al emitir un informe: “los proyectos de inversión, mantenimiento y gestión son inadecuados, por recoger planteamientos defectuosos".



Rayet tampoco se comprometía a acometer en una segunda fase del proyecto las salas polivalentes, los toboganes y la zona verde. Los tres técnicos coinciden en plantear que la normativa que regula la contratación pública impide la subsanación de tal cúmulo de incumplimientos.



Ecologistas en Acción se felicita por el rechazo a la propuesta de Alovera Beach, un proyecto delirante que pretende recrear una playa caribeña en pleno secarral. De aprobarse habría supuesto el despilfarro de 43 millones de litros de agua potable en una situación de sequía extrema y desajustes climáticos recurrentes, habría provocado un gran problema de movilidad y de falta de aparcamientos en la localidad y se habría fomentado el incremento de la huella de carbono de los asistentes, que en su inmensa mayoría habrían procedido de Madrid e incluso de localidades más lejanas. Y todo ello, además, sobre unos suelos públicos que en lugar de destinarse a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Alovera, se pretenden conceder a una empresa privada para que de forma insostenible pueda obtener beneficios esquilmando el territorio y el agua de toda la ciudadanía.



Asimismo, la organización ecologista lamenta que las administraciones competentes no hayan sido capaces de frenar un proyecto tan descabellado, que sólo ha sido descartado por la incapacidad de la empresa constructora de ajustarse al plan inicial. Ecologistas en Acción Guadalajara ha presentado en numerosas ocasiones alegaciones en contra de Alovera Beach, que fueron rechazadas sistemáticamente por el Pleno municipal.





