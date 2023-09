El curso 2023-2024 arranca con problemas crónicos en la educación de Castilla-La Mancha que impiden una atención individualizada al alumnado

Menos tiempo para preparar las clases y más carga burocrática que nunca

REDACCION

lunes 11 de septiembre de 2023

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del inicio de curso escolar 2023-2024, vuelve a denunciar los efectos nocivos de la Lomloe en el profesorado, que sufre la multiplicación de las tareas no docentes en detrimento de la labor propiamente educativa y de la atención individualizada al alumnado.



Con la aplicación de la Lomloe en todos los cursos, los docentes están obligados a desarrollar nuevos currículos; ampliar y justificar al detalle todas las programaciones; elaborar situaciones de aprendizaje; adaptarse a las nuevas herramientas que instaura la Consejería de Educación y que aún no están operativas; argumentar todas las evaluaciones a través de competencias diferentes…



El resultado es un profesorado harto y desmotivado. “El curso pasado ya asistimos a las terribles consecuencias de la Lomloe, y ahora observamos cómo los docentes claman al cielo ante una burocracia que no cesa. Nunca antes habíamos visto al profesorado tan enfadado”, señala el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz.



“Si a una burocracia monumental sumamos los recortes que padece la educación en la región, nos encontramos ante la tormenta perfecta. Hoy comienza el nuevo curso, pero no hay nada nuevo bajo el sol”, subraya Ranz, que alude de esta forma a que los profesores mantienen 20 horas lectivas en Enseñanzas Medias, los maestros tienen 25 horas de permanencia en centro y las ratios no cuentan con grandes modificaciones.



A pesar de los intentos de la Consejería de Educación por abordar mejoras, los docentes de Castilla-La Mancha se encuentran en el “furgón de cola” en comparación con el resto de comunidades autónomas. En la región, los interinos cobrarán el verano a partir de ocho meses trabajados cuando en la mayoría de comunidades lo hacen a partir de cinco meses y medio, lo que provoca que falten profesores de muchas especialidades. Incluso hay docentes que, tras ser nombrados interinos en nuestra comunidad, se marchan a otros territorios sin acabar el curso buscando unas mejores condiciones laborales y profesionales.



A esta falta de profesores, se une que más del 40% de las plazas ofertadas para interinos en Enseñanzas Medias son a media jornada, lo que hace que las listas de aspirantes a interinidad se queden sin profesores. Además, en la región hay un 16,16% de tasa de interinidad, cuando el objetivo es reducirla al 8%.



“Es curioso que la Consejería, en sus declaraciones y en los documentos oficiales publicados, apueste por una enseñanza individualizada cuando no se bajan las ratios, no se baja el horario lectivo del profesorado y se aumenta la carga burocrática de los docentes. Ello no mejora la enseñanza pública de Castilla-La Mancha”, concluye Ranz.