Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 16°C y 27°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 16 km/h y dirección suroeste

Suben las mínimas este jueves de septiembre en Guadalajara llegando el mercurio a los 28ºC

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 19°C y la máxima de 28ºC. El cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección suroeste

jueves 07 de septiembre de 2023 , 06:59h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos de nubes medias y altas, algo menos abundantes al final de la mañana en la mitad occidental, y con nubes de evolución durante las horas centrales del día en toda la Comunidad.



En la segunda mitad de la jornada no se descarta algún chubasco débil y ocasionalmente tormentoso en los Montes de Toledo, sur de Albacete y en el Sistema Central. No se descarta calima ligera.



Temperaturas en general sin cambios significativos. Vientos flojos del sureste en Cuenca y en Albacete y flojos variables en el resto, con predominio de la componente sur durante las horas centrales en toda la Comunidad.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28ºC en Albacete, entre 20 y 30ºC en Ciudad Real, entre 16 y 28ºC en Cuenca, entre 19 y 28ºC en Guadalajara y entre 20 y 29ºC en Toledo.



Una borrasca "curiosa" se acerca a España: dejará lluvias en el oeste y temperaturas de hasta 32ºC.



Una borrasca situada al oeste de la Península, fruto de los restos de la DANA y del ciclón tropical Franklin, dejarán lluvias en el tercio oeste durante los próximos días y un tiempo estable, seco y con temperaturas en ascenso en la mayor parte del resto del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha informado de que tras el paso de la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA), que ha dejado en el conjunto de España más de cinco veces el volumen normal de precipitaciones, los próximos días la situación estará marcada por una borrasca "curiosa".



Se trata de una formación a raíz de la fusión de los restos de la DANA y lo que en origen fue el ciclón tropical Franklin y que juntos se han convertido en "una borrasca clásica" que en estos momentos no presenta "ninguna" característica tropical.



En todo caso, dejará lluvias en el oeste de la Península y un tiempo más seco y estable en el resto del país, con temperaturas que se mantendrán en valores "más o menos normales" para la época del año, excepto en el tercio norte, donde predominará un ambiente "algo más cálido de lo normal" mientras que en el tercio sur quizá haga un poco más fresco de lo habitual para estas fechas.



"Hablamos de tiempo dentro de la normalidad sin fenómenos adversos importantes por ahora que destacar para los próximos días", contempla el portavoz.



En concreto, espera que este jueves la borrasca atlántica se acerque y deje lluvias y chubascos en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León, aunque no se descarta que puedan extenderse a otras zonas cercanas. También prevé que pueda llover ligeramente en el sureste peninsular y en el entorno del Estrecho, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución que darán lugar a tormentas dispersas.



Las temperaturas subirán el jueves en el oeste de la Península, especialmente las nocturnas, y durante el día se registrarán valores cálidos en el tercio norte, con máximas de entre 30ºC y 32ºC e incluso algo más altas en el Cantábrico Oriental, donde podrían rozarse los 35ºC. En el tercio sur los termómetros se situarán en valores similares, entre los 25 y los 30ºC de máxima.



El viernes, el portavoz espera que la borrasca atlántica siga cerca y que aumente la inestabilidad en Galicia con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes en esta comunidad.



En el resto de la Península, intervalos nubosos y de nuevo crecimiento de nubes de evolución diurna a partir del mediodía con posibilidad de chubascos tormentosos dispersos.



"En general no serán muy intensos pero, dada la naturaleza de estos fenómenos, nunca se puede descartar que alguno pueda alcanzar una intensidad algo superior", observa.



En cuanto a las temperaturas, pronostica que bajarán sobre todo las nocturnas por el oeste mientras que las diurnas no variarán demasiado.



Sobre el fin de semana, adelanta que la situación meteorológica será similar, ya que seguirán las bajas presiones en el Atlántico, al oeste de la Península, que dará lugar a un tiempo inestable en el oeste de la península y quizás también en el centro del territorio, con posibilidad de lluvias y chubascos por allí más probables e intensos cuanto más al noroeste, especialmente en Galicia.



No prevé, sin embargo, precipitaciones en los tercios este y sur de la Península y las temperaturas seguirán sin grandes cambios, o bien, podrían descender entre uno y dos grados respecto a los días previos en algunas zonas.



Por último, el pronóstico para Canarias apunta a un tiempo "típico" para estas fechas, en las que el portavoz indica que predominarán los vientos flojos o brisas, intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con nubes de evolución que podrían serán suaves sin grandes cambios.