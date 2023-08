La alcaldesa de Almoguera cree que la moción de censura está relacionada con la investigación de presuntos delitos urbanísticos y malversación de fondos

Desde el gobierno del Partido Popular consideran que los concejales del PSOE y Hablamos se han unido para “tratar de tapar” posibles irregularidades sobre la gestión de Luis Padrino

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 24 de agosto de 2023 , 18:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Almoguera por el Partido Popular, Rocío López, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para explicar la situación que se está viviendo en la localidad tras la presentación de una moción de censura registrada por los concejales del Partido Socialista y de Hablamos Almoguera.



A tan solo dos meses tras la toma de posesión como alcaldesa por el PP rompiendo así con 32 años de gobierno de Luis Padrino, el partido impulsado por este, y del que fue candidato en las pasadas elecciones, y el PSOE se han unido para tratar de cambiar el gobierno justo tres días después de conocerse que el equipo de gobierno actual estaba investigando y tenía intención de poner en manos de la Justicia presuntas irregularidades urbanísticas que afectarían en parte al Monte Consorciado y otros asuntos como las inversiones realizadas en la fallida Residencia de Mayores.



La actitud de los actuales concejales socialistas, tal y como ha explicado hoy Rocío López, ha generado “un gran malestar en la mayoría de los vecinos del pueblo, incluso entre los propios votantes del PSOE” que le han manifestado su apoyo al igual que la multitud de muestras de cariño y ánimos para continuar con el trabajo iniciado que ha recibido durante todos estos días.



La alcaldesa, cuya prioridad desde el primer momento ha sido la transparencia en la gestión municipal, ha explicado que es “totalmente falso” que no se haya atendido a las peticiones de la oposición”; es más “no han acudido a un total de tres plenos, convocados en tiempo y forma, sin alegar ningún tipo de justificación, e incluso uno de ellos solicitado por ellos mismos, los concejales de la oposición, para una reprobación”. Rocío López ha asegurado que los escritos a los que hacen referencia para justificar la moción de censura “algunos se refieren únicamente a críticas políticas, otros instan al secretario a ejercer acciones legales contra mí, otros con contenido amenazante, otros repetidos presentados en días prácticamente consecutivos, e incluso de otros se desprende cierta mofa al utilizar varias exclamaciones seguidas al cerrar los escritos dirigidos al Alcalde-Presidente, pese a que se les pidió que cambiaran a Alcaldesa-Presidenta”.



La avalancha de escritos y peticiones de reuniones al secretario en 56 días del nuevo gobierno, ha añadido López, “ha generado un colapso en la gestión diaria del ayuntamiento”.



“Prefieren decir que no hay transparencia, cuando la mayor muestra de claridad es acudir al pleno del ayuntamiento y preguntar y responder sobre los puntos del orden del día”, ha manifestado López. En este sentido, ha apuntado que “los concejales del PSOE y de Hablamos eran perfectamente conscientes de la importancia de acudir al pleno, entre otros, para que Almoguera pudiera sacar adelante nuevos presupuestos para afrontar los gastos de partidas agotadas tales como subvenciones, fiestas y nóminas”, entre otros.



La alcaldesa ha comparecido arropada por dos ex concejales socialistas, una de ellas Raquel Rincón cabeza de lista del PSOE en la legislatura anterior y Fernando Bachiller quien fuera número dos de esta misma lista, además de otros vecinos del pueblo que han querido estar presentes para dar su apoyo. Los dos ex concejales socialistas han presentado un manifiesto de repulsa ante esta situación firmado por nueve personas integrantes tanto de la actual como de la anterior lista del Partido Socialista.



Rocío López ha añadido que “este acuerdo entre PSOE y Hablemos podría llegar a entenderse por parte de los vecinos, de no ser que el actual número 1 del PSOE y candidato alternativo en la moción de censura, Antonio Barona, durante años ha afirmado que nunca pactaría con Luis Padrino al que calificaba de “nazi” y “dictador”, entre otros calificativos”. Porque, tal y como ha querido dejar claro López, “pactar con Hablamos es pactar con Luis Padrino y sus colaboradores”.



Ante toda esta situación que la alcaldesa ha descrito detalladamente, ha pedido públicamente al PSOE que “tiene la oportunidad de recapacitar y decidir de qué lado está: si es coherente con sus principios y lo que prometió a sus votantes o se deja arrastrar por encubrir y colaborar con la situación de ocultismo que se ha venido dando los últimos 32 años en Almoguera”. Rocío López se ha mostrado “confiada y con fuerzas para seguir trabajando por Almoguera y sus vecinos: Mi conciencia está tranquila, mi equipo y yo hemos trabajado de sol a sol con el único objetivo de transformar en color un pueblo que llevaba demasiados años en blanco y negro”. “No hemos dejado de levantar alfombras, tras décadas de ocultismo en Almoguera; no se trata de personalismos ni de poder, se trata de que la ley sea útil e igual para todos los vecinos”, ha aseverado. “Sigo confiando en la democracia, en la transparencia, en el trabajo por y para Almoguera y en que la voluntad del pueblo en las urnas no sea traicionada por este tipo de jugadas maquiavélicas tan en contra de todo lo que nuestros padres y abuelos lucharon por conseguir”, ha finalizado.