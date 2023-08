La temperatura mínima será este martes de Atienza de 20°C y la máxima podría alcanzar los 37°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección sur

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Noche tropical con 23ºC de mínima y 39ºC de máxima este martes en Guadalajara

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 23°C y la máxima de 39ºC. El viento será flojo de unos 17 km/h y dirección sureste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de agosto de 2023 , 08:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha temperaturas máximas significativamente altas que podrán alcanzar localmente 40 grados en el oeste de la Comunidad.



Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el noreste, siendo más abundante en zonas de montaña.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el valle del Tajo, en ligero descenso en el sureste y sin cambios significativos en el resto; mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Los vientos de componente este y sureste, soplarán en general flojos.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 37ºC en Albacete, entre 25 y 41ºC en Ciudad Real, entre 22 y 38ºC en Cuenca, entre 23 y 39ºC en Guadalajara y entre 26 y 41ºC en Toledo.



En un principio, la Aemet informaba de que esta posible cuarta ola de calor durase hasta el miércoles 23. No obstante, los nuevos informes alertan de que las altas temperaturas durarán hasta el jueves 24 con la posibilidad de que se alarguen durante el fin de semana en algunos puntos del país: "se prolongará, al menos, hasta el jueves", recoge la Aemet. Después podrán llegar lluvias y tormentas intensas, sobre todo, a ciertos puntos de la costa cantábrica



La Aemet alerta del riesgo por incendios en la mayor parte del país



En mitad de este panorama, también preocupan los incendios forestales. La Aemet califica la situación de "riesgo muy alto o extremo en la mayor parte del país". Esto se debería a las altas temperaturas, a la sequedad atmosférica y a la del suelo. Por lo que se deben "extremar las precauciones", tal y como recoge la Agencia Estatal de Meteorología. Riesgo que ha comenzado en el día de hoy pero que aumenta considerablemente durante la jornada de mañana y del miércoles 23 de agosto, en la que preocuparía toda la península ibérica, salvo algunos puntos de la costa gallega, y las Islas Canarias.



El miércoles llegará una racha de viento sur al Mar Cantábrico, por lo que se espera que las temperaturas sigan subiendo en esta zona. Sin embargo, según apunta la Aemet, durante el miércoles puede ser que "se desestabilice la atmósfera" lo que podría suponer "algunos chubascos y tormentas en áreas del interior peninsular, sobre todo en la mitad norte".



El jueves está previsto que comiencen a descender las temperaturas, lo que significaría el fin de la cuarta ola de calor del verano. No obstante, aun no está claro debido a que durante el viernes puede ser que sigan registrándose temperaturas elevadas "en los valles del suroeste peninsular y en las depresiones del nordeste". De ser así, la temperatura media del país descenderá durante el sábado y el domingo. Fin de semana que vendrá acompañado de lluvias y tormentas intensas "en zonas de montaña de la mitad norte", según informa Meteored.



Además, este medio meteorológico alerta de una posible "profunda vaguada en las inmediaciones de la península" que podría llegar a generar "alguna DANA". Esto supondría fuertes tormentas en la mitad norte del país, pudiendo extenderse a otros puntos colindantes del centro.