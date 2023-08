La temperatura mínima será este jueves en Atienza de 16°C y la máxima podría alcanzar los 32°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Encierro por el Campo en Brihuega 2023. Foto : EDUARDO BOINLLA

19ºC de mínima y 36ºC de máxima este jueves de agosto en Guadalajara

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 19°C y la máxima de 36ºC. El viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de agosto de 2023 , 08:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas y brumas asociadas en el extremo sureste y, por la tarde, con intervalos de nubes altas en la mitad norte de la Comunidad Autónoma y nubes de evolución en el extremo oriental.



Las temperaturas mínimas continuarán con cambios ligeros, predominando los descensos en la mitad oriental y los aumentos en la occidental. Por su parte, las temperaturas máximas irán en aumento en el sur de Albacete y con cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas superarán los 36 grados en amplias zonas de Albacete y los 34 en zonas bajas de la Serranía de Cuenca.



Por su parte, los vientos soplarán flojos con predominio de la componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 37ºC en Albacete, entre 21 y 36ºC en Ciudad Real, entre 17 y 35ºC en Cuenca, entre 19 y 36ºC en Guadalajara y entre 21 y 38ºC en Toledo.



16 provincias españolas en ALERTA este jueves por altas temperaturas.-



El calor activará este jueves los avisos por altas temperaturas en 16 provincias españolas de casi la mitad este peninsular, en una jornada marcada por temperaturas altas en zonas de Baleares, Andalucía y del centro y nordeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, debido a las altas temperaturas estarán en aviso amarillo las provincias de Córdoba, Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Burgos, Albacete, Cuenca, Girona, Lérida, Navarra, Madrid, Álava, La Rioja y Gran Canaria.



Así, las temperaturas alcanzarán los 38ºC en Córdoba, Jaén y Mallorca, mientras que los 37ºC estarán presentes en Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Lérida o La Rioja.



Este jueves, en buena parte del país predominarán los cielos poco nubosos, aumentando las nubes altas. No obstante, en Galicia, Cantábrico y Levante se prevén intervalos de nubes bajas matinales. También se esperan algunos intervalos de nubes de evolución en el interior del tercio oriental, sin que se descarten tormentas secas, con baja probabilidad de algún chubasco débil en montaña.



A última hora del día, un frente se irá aproximando a las costas gallegas con un probable aumento de la nubosidad en el extremo noroeste peninsular mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.



Hay probabilidad de calima en Melilla, en Baleares y en el sur peninsular; y no se descartan brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia, del área cantábrica y del extremo oriental peninsular, así como nieblas costeras en el área del Estrecho y en Rías Baixas.



Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y aledaños, de forma notable en el alto Ebro y descenderán en el oeste de Galicia. No se esperan grandes cambios en el resto del país.



Habrá vientos alisios en Canarias y vientos del sudeste en Baleares, nordeste rolando a sur en Galicia, componente este en el área mediterránea oriental y bajo y medio Ebro. En el resto, habrá vientos flojos, con componente oeste en la vertiente atlántica y poniente en el Estrecho y Alborán.