AIKE confía en que el nuevo equipo de gobierno afronte la actualización del POM de Guadalajara

martes 22 de agosto de 2023

Este grupo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar un Plan General de Ordenación Urbana del año 1999 y cuya revisión el último equipo de gobierno abandonó. La necesidad de adaptar esta herramienta de planificación y gestión urbanística a la legislación vigente y a las necesidades actuales de la ciudad se evidencia en el día a día de la gestión municipal.



La portavoz de Aike, Susana Martínez, junto a Javier López-Roberts presidente de la formación y Jorge Riendas, concejal en el anterior mandato, han explicado a la prensa la importancia que tiene para la ciudad la actualización de este documento, que sólo ha sufrido modificaciones parciales, sin llegar a adaptarse a las ciudades del siglo XXI.



“Hemos comenzado un nuevo mandato con un nuevo equipo de Gobierno, y desde Aike queremos insistir en un tema que es esencial para el desarrollo de la ciudad. Han pasado más de 20 años desde que se aprobara el Plan de Ordenación Urbana de Guadalajara, el PGOU lleva mucho tiempo sin ser eficaz, está obsoleto y no sirve como herramienta para planificar a medio y largo plazo la ciudad en la que queremos vivir, más bien genera ineficacias, incongruencias e indefiniciones. Tanto el Partido Popular como Vox apoyaron y votaron a favor de esta propuesta hace tan sólo unos meses, esperamos contar ahora con su compromiso para iniciar la actualización de una herramienta imprescindible para el desarrollo urbanístico de la ciudad. No sirve seguir postergando o poniendo excusas para una tarea pendiente desde hace demasiado tiempo, que debe comenzarse cuanto antes. Sabemos que el proceso de elaboración, de participación y de exposición pública es laborioso, no demoremos más el inicio ” explica Susana Martínez.



Por su parte Jorge Riendas, aparejador de profesión, expone que “existen documentos concretos de nuestro POM que se encuentran desfasados y resultan en ocasiones ineficaces o contradictorios, pero además de los cambios legislativos y normativos en el ámbito urbanístico los modelos territoriales también se han transformado. Tenemos el ejemplo de Marchamalo, que cuando se escinde de Guadalajara, ellos hacen este trabajo y esta ciudad no” aclara Riendas.



“Hay que empezar ya, en la gestión urbanística de la ciudad se experimenta el vacío en el día a día en temas tan concretos como la escasez de vivienda, el déficit de suelo industrial, la regulación del suelo rústico que está sin actualizar, el cambio del entorno debido las macro plantas solares, la desprotección de la Ribera del Henares, el abandono en el Patrimonio Histórico y Cultural, la falta de actualización con la legislación vigente del Código Técnico de la Edificación, la recuperación del espacio público para el peatón, afrontar la redensificación urbana o el problema de los solares. En este momento que se están elaborando diferentes planes como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad o el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Casco, es imprescindible también afrontar la actualización de este PGOU.”, añade Riendas.



“La gestión urbanística que se hace desde una administración no puede realizarse a base de modificaciones puntuales, como está ocurriendo en este Ayuntamiento desde hace años. Tiene además un componente de participación que implica a la ciudadanía, que busca el consenso y la planificación a largo plazo. Repensar la ciudad para mejorar la gestión urbanística en el día a día, teniendo muy presente el patrimonio, la identidad, la sostenibilidad y la necesidad de hacer más verde y habitable la ciudad” finaliza Javier López-Roberts.