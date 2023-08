El alcalde de Toledo en esRADIO : los diputados de Page "nunca han estado a la altura" contra Bildu o el separatismo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 15 de agosto de 2023 , 20:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La capital castellanomanchega está gobernada por el popular Carlos Velázquez que ha criticado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo "la oposición, en este caso liderada por el PSOE e IU, inventa polémicas estériles y el tiempo nos está dando la razón". "No existen retrocesos, más bien todo lo contrario. Lo que hay son hechos que demuestran que los Gobiernos del cambio traen más igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo, solucionan los problemas".



Ha explicado que en Toledo se han "encontrado una situación de parálisis absoluta en la que no se gestionaba nada". Carlos Velázquez ha puesto de ejemplo que "una de las principales cosas que nos hemos encontrado es que hemos estado a punto de perder varios millones de euros de fondos Next Generation por la incapacidad y la parálisis de los gobiernos de la izquierda y del PSOE. Uno de nuestros pilares de actuación ha sido trabajar con hechos concretos y dar soluciones concretas a los problemas de los toledanos". En este sentido ha repetido que tanto la izquierda como sus terminales políticas y mediáticas "tratan de inventar polémicas estériles para justificar su incapacidad cuando estuvieron gobernando y ahora que están en la oposición".



Los diputados de Page y el voto de Puigdemont.-



Tras el resultado de las generales del 23J la única opción que le queda al líder socialista, Pedro Sánchez, de volver a salir elegido como presidente del Gobierno es ser investido con los votos del partido del fugado Carles Puigdemont. Uno de los barones socialistas más críticos con el Secretario General del PSOE ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



Sobre lo que harán los diputados socialistas castellanomanchegos en la investidura ha dicho el alcalde de Toledo que no es "optimista" porque "ya han sido muchas las oportunidades que han tenido los diputados del PSOE de votar frente a los que todavía no han condenado el terrorismo, frente a los independentistas que trataron de dar un golpe de Estado en España y nunca han estado a la altura".



Ahora "vuelve a haber una oportunidad" y "ojalá que de las palabras se pasara a los hechos y los diputados del PSOE impidieran que un señor que está prófugo de la Justicia y que intentó dar un golpe de Estado en España sea el que mande durante los próximos años en nuestro país", ha añadido.