Núñez contrapone la bajada de impuestos del PP a la fiscalidad de Page que QUITA «199 días» de sueldo al año a los trabajadores de CLM

martes 23 de mayo de 2023 , 07:33h

Núñez ha prometido "trabajar para que no haya recortes en la PAC" y llevar a cabo un "plan de rescate" con "el dinero necesario" para evitar que tanto agricultores como ganaderos e industrias agroalimentarias quiebren por la sequía



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en el foco que «los impuestos que Page y Sánchez imponen a los ciudadanos» suponen 199 días de trabajo al año, incidiendo en que, por contra, su proyecto se basa en «bajar los impuestos» bajo la premisa de que «donde mejor está el dinero es en el bolsillo» de las personas.



«Y eso hay que hacerlo de manera clara y decidida reduciendo la burocracia y llegando a acuerdos con quien nos tiene que ayudar a crecer», ha apostillado durante su intervención en el debate electoral organizado por CMMedia que ha tenido lugar este lunes, donde ha centrado sus críticas en el candidato socialista, Emiliano García-Page, que ha contrapuesto con las ideas de su programa electoral.



Núñez ha ejemplificado que en la economía «dos por tres es lo mismo que tres por dos», preguntando a los ciudadanos qué quieren, «dos ciudadanos pagando tres impuestos o tres ciudadanos pagando dos impuestos».



El aspirante ha señalado que, aunque el PSOE tiró por tierra en las Cortes su propuesta de bajada fiscal, espera que los castellanomanchegos sí confíen en ella en la jornada electoral para «poner en marcha una autopista para fortalecer la creación de empleo y el asentamiento de empresas».



Asimismo, ha abundado en la idea de «dejar de gobernar para adentro» la región y apostar por «tejer alianzas con quien funciona bien». «Es algo positivo, no una cuestión de complejos sino de aprovechar las sinergias y las alianzas», ha comentado.



Núñez ha sacado a colación su propuesta de construir un eje para el desarrollo del sur de Europa con Andalucía y la Comunidad de Madrid, para «gobernar juntos con una gran alianza para que Castilla-La Mancha sea una zona de innovación, inversión y fortaleza».



«Si Madrid es un foco de creación de inversiones, el más importante de Europa, y Andalucía ha transformado la región, parece sensato que Castilla-La Mancha deje de ser un mero espectador», ha añadido, espetando a García-Page que «no ha convertido esta región en atractiva».



El ‘popular’ ha considerado que el socialista «tiene que explicar por qué ha devuelto más de 125 millones» otorgados por la Unión Europea para los autónomos, manteniendo que este hecho demuestra la necesidad de crear una oficina de captación de fondos para evitar que el Gobierno autonómico sea «el que más ha devuelto de toda la Unión Europea» en este tipo de fondos.



Por ello, ha pedido a los autónomos que «confíen en el PP» para conseguir que ese dinero de Europa «llegue a sus bolsillos», citando también alguna otra de sus propuestas como financiar un año de formación de los jóvenes en una empresa de su comarca para que puedan quedarse a vivir en su territorio.



«Ha llegado el momento de cambiar también en Castilla-La Mancha, de poner una pista de aterrizaje al capital extranjero para generar inversiones y empleo, ser más fuertes y tener prosperidad en el futuro», ha aseverado.



PRESUPUESTO PARA UNOS SERVICIOS DE CALIDAD

En cuanto a la sanidad y la educación, Núñez ha explicado que cuando habla de una «seguridad» en el presupuesto lo hace «pensando en mejorar la sociedad del bienestar», postulándose como un presidente del que quiere que «nadie tenga duda», que garantizará una sanidad y educación de calidad y unos servicios «de máxima garantía», además del presidente «que más cuide de sus mayores y su bienestar».



Otra de las propuestas que más ha citado en su campaña electoral y a la que ha hecho referencia es su plan para modernizar una Atención Primaria «obsoleta y que necesita más personal, más medios y una reforma de las infraestructuras», sin olvidar su proyecto de plan de choque para reducir las listas de espera o recuperar el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.



El candidato del PP ha echado en cara a García-Page que «en 2015 prometió la carrera profesional sanitaria, en 2019 la volvió a prometer y no ha cumplido, y en 2022 aprobó una ley que decía que continuará suspendida». «Esto es lo que usted ha hecho por la carrera profesional sanitaria, por eso usted ya no es creíble», ha añadido.



En cambio, él se ha «comprometido ante notario», ha dicho, para que sea «una de las primeras medidas» que tomará si llega al Gobierno autonómico, haciendo que la carrera profesional llegue tanto a profesionales con plaza como a interinos «y llevando a cada profesional al grado que les corresponde».



En lo educativo, ha manifestado que el candidato socialista «firmó la reducción del presupuesto para la concertada porque quería eliminarla», contraponiendo esta actitud a su programa de gobierno, que recoge «todas las propuestas» del sector para tener una educación «de calidad» que recupere «el mérito y la capacidad» y cuide aspectos como la digitalización, el bilingüismo o la elección de centros por parte de los padres.



Igualmente, ha abogado por cuidar de las universidades de la región, tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como la Universidad de Alcalá, para que sean «vanguardia, innovación y eje del desarrollo» de la región.



En bienestar social, ha reivindicado su propuesta de mejorar el precio por plaza de los conciertos en las residencias de mayores, ya que actualmente «no se cubren los costes», así como trabajar por el Tercer Sector.



PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL PARA UN «MOMENTO AGÓNICO» EN EL CAMPO



En lo referente a agricultura y ganadería, el candidato del PP ha hecho hincapié en que agricultores, ganaderos y cooperativas viven «un momento agónico» con unos ecorregímenes de la PAC que suponen «de facto un recorte del 23%» en la renta agraria, sufriendo además una «sequía acuciante», con problemas de población de conejos y de agua, sin que se haya puesto encima de la mesa «un plan de rescate».



Ante esto, ha prometido «trabajar para que no haya recortes en la PAC» y llevar a cabo un «plan de rescate» con «el dinero necesario» para evitar que tanto agricultores como ganaderos e industrias agroalimentarias quiebren por la sequía.



Además, Núñez ha aseverado que fue él quien arrancó a García-Page «el compromiso de crear una mesa por el agua», preguntándole «qué ha hecho» por ese pacto. «Ni siquiera lo ha llevado al Gobierno de España», ha lamentado.



En este punto, ha indicado que para el PP el agua «necesita un Plan Hidrológico Nacional», considerando que será «la senda necesaria para que Castilla-La Mancha tenga garantizada el agua».



De igual modo, ha reiterado su idea de derogar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, «que en su artículo 29 dice que si hay incumplimiento de la función social se puede iniciar el proceso de expropiación». En oposición a ello, ha prometido que para el PP «la propiedad privada es sagrada y la tierra que has heredado no te la va a quitar ningún gobierno».