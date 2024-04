VOX mantiene que el gasto del Consejo Regional de Transparencia de Castilla La Mancha se podría destinar a las 5.000 familias de la agricultura ecológica que se han quedado fuera de las ayudas

Francisco Cobo: “VOX apoya la transparencia y el acceso de las personas a la información y documentación pública, pero ahora mismo este gasto es más necesario en otros ámbitos”.

REDACCION

jueves 18 de abril de 2024 , 13:27h

El Grupo Parlamentario VOX ha defendido en la Comisión de Asuntos Generales su postura frente al inicio de actividad del nuevo órgano del gobierno de García-Page. Francisco José Cobo, diputado de VOX por Albacete, ha querido recordar que Castilla-La Mancha tiene una serie de necesidades que no están cubiertas y que, mientras tanto, el PSOE continúa creando agencias "que poco o nada, ayudan a encontrar soluciones".



Cobo insiste: “Si ya existe una Agencia de Transparencia y de Buen Gobierno a nivel estatal, no es necesario continuar gastando dinero en crear otra que sólo se centre en nuestra región. Esa partida de gastos se podría destinar, por ejemplo, a recuperar la carrera profesional sanitaria o a mejorar las ayudas a las más de 5.000 familias de agricultores de ecológico que ven peligrar sus explotaciones”.



Para concluir, el diputado por Albacete ha querido dejar claro que, a pesar de ser un órgano con un buen fin, el más de medio millón empleado de la partida de presupuestos para el año 2024 podría haber sido más efectivos en otros ámbitos. Desde VOX, asegura Cobo, “tenemos claro que emplearéis todos vuestros esfuerzos para que sea un éxito, pero mientras podamos decir que las necesidades de los castellanomanchegos no están cubiertas, no tiene ningún sentido destinar dinero a otras cosas”.