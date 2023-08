El Ayuntamiento lucha contra la DESPOBLACIÓN "sin mucha colaboración institucional” : Un Tamajón lleno, se prepara para vivir su semana cultural y la fiesta de la Virgen de los Enebrales

jueves 10 de agosto de 2023 , 18:01h

El Ayuntamiento programa una nueva edición de su amplia Semana Cultural, que comenzará el 12 de agosto próximo y se extenderá hasta el día 17. Las fiestas patronales comenzarán esa misma noche, con el pregón en la Ermita de la Virgen de los Enebrales, y la disputada de los últimos torneos deportivos.

Tamajón, lleno de público en estos días, se prepara ya para vivir intensamente las fiestas que los lugareños dedican a su patrona, la Virgen de los Enebrales. Antes, el Ayuntamiento ha preparado para ellos una semana cultural con múltiples actividades, lúdicas, deportivas y también culturales, que espera sean del agrado de todos: agalloneros y visitantes. Y lo mismo sucede en las pedanías: Almiruete, Palancares y Muriel. “Cada año las fiestas se repiten, pero son distintas. En Tamajón sufragamos las fiestas de cada pueblo del municipio, puesto que tenemos cuatro núcleos urbanos, y dejamos plena libertad a cada uno de ellos para que se organice como quiera. Ahora, los pueblos están llenos. Cuando acaben las fiestas, volverán a quedar semivacíos, desgraciadamente”, afirma Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón.

El Ayuntamiento de Tamajón lucha, desde la municipalidad “y sin mucha colaboración institucional”, recuerda el regidor, contra esta despoblación. Para ello, por ejemplo tiene en marcha las obras de ampliación de la Residencia que, cuando terminen y se pongan en marcha, darán trabajo a más de 25 personas. El consistorio las afronta sólo con recursos propios, al no haber logrado, hasta ahora, ningún otro apoyo institucional. Por eso, su alcalde solicita a las instituciones supramunicipales “que no nos marquen en cada línea de ayuda lo que debemos pedir, y que nutran los presupuestos municipales con encomiendas de gasto, para que cada municipio lo aplique allí donde crea conveniente, para que no se tenga que ajustar a lo otras administraciones decidan, en la mayoría de los casos con escaso conocimiento de las necesidades de cada población”. Y, además, recuerda a la Junta de Comunidades que “debería abonarnos el IBI de los terrenos que, en Tamajón, son propiedad de la comunidad autónoma, igual que lo hacen otras administraciones”.

La semana cultural comenzará este próximo sábado, día 12 de agosto, y se prolongará hasta el día 17 de agosto. Las fiestas patronales comenzarán, el día 18 de agosto, con los últimos actos del programa deportivo durante el día. Sin embargo, es el pregón, que tendrá lugar cuando el viernes se haga sábado, en la Ermita de la Virgen de los Enebrales, cuando la Semana Cultural de paso a lo más granado de las fiestas.

En la Semana Cultural de este año hay actividades infantiles, que va a llevar a cabo la empresa Dispor-Ocio. Pero también se van a repetir las competiciones deportivas que cada año esperan los agalloneros. El campeonato de pádel es una de ellas, desde la inauguración de la pista municipal en 2014. Pero también habrá sitio para que niños y mayores homenajeen al gran Federico Martín Bahamontes, en las tradicionales carreras de bicicletas. Para los jóvenes artistas, está el concurso de dibujo. Y también habrá magia, en el centro cultural.

Tamajón no renuncia a su tradición taurina. El jueves, 17 de agosto, habrá una becerrada, por la tarde, a partir de las 18 horas, en la que se lidiarán cuatro añojos, precedida de una clase práctica de toreo de salón, a cargo de la Escuela Taurina CITAR.

También hay sitio este año para las visitas culturales guiadas. En la primera, se van a recorrer caminos y sendas en el municipio. En la segunda, los agalloneros van a poder conocer más a fondo la conocida como Ruta del Río Seco. En esta visita, además, se les va a informar sobre algunas de las infraestructuras con las que cuenta el municipio para la captación de agua potable. “Tenemos mucha preocupación por los recursos medioambientales, sobre todo nos preocupa la depuración de las aguas residuales, y la calidad y cantidad de las potables. Vemos con preocupación como se van agotando los manantiales, incluso algunos han desaparecido. El abastecimiento diario a la población, cada día es más problemático”, añade Esteban. Las visitas culturales van a tener lugar los días, lunes 14 de agosto, y martes, 15 de agosto.

Durante las fiestas, adquirirá un especial protagonismo la patrona de Tamajón, la Virgen de los Enebrales, que además de acoger el pregón, también procesionará desde su Ermita hasta la Iglesia del pueblo, donde permanecerá hasta el mes de septiembre. Acompañarán a La Serrana los sones de los Dulzaineros Mirasierra, hermanos mayores de la Hermandad.

A lo largo del fin de semana de fiestas, verbena popular, hasta la madrugada, con grandes orquestas. Este año van a actuar la Orquesta Lapsvs 7000, Vermut Mamut, el Cuarteto Xena 1400, y una discoteca móvil.

Para el alcalde, Eugenio Esteban, los actos imprescindibles del programa son “la salve y el pregón” como preludio de fiestas en la Ermita de la Virgen de los Enebrales, en la noche del viernes, “el acompañamiento a la patrona en los actos que celebramos en su honor”, y por supuesto “los conciertos y la comida de hermandad que se celebra como fin de fiesta”.

SEMANA CULTURAL DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2023

SABADO, 12 de agosto

11:00 H. ACTIVIDADES INFANTILES. Dispor-Ocio.

20:30 H. CAMPEONATO DE RANA EN EL AREA DE TAMAJON, con suculento queso de premio.

DOMINGO, 13 de agosto

11:00 H. CARRERA DE BICICLETAS. De 13 a 99 años.

11:20 H. CARRERA DE BICICLETAS. De 8 a 12 años.

11:40 H. CARRERA DE BICICLETAS. De 0 a 7 años.

12:15 H. CONCURSO DE DIBUJO. Todas las edades.

20:30 H. MARATON DE FUTBOL SALA MIXTO. Hasta 14 años.

LUNES, 14 de agosto

09:00 H. VISITA MEDIAMBIENTAL Recorriendo caminos y sendas. 19:00 H. CAMPEONATO DE FRONTENIS POR PAREJAS MIXTO. De 13 a 99 años.

20:30 H. CINE DE VERANO EN EL AYUNTAMIENTO.

MARTES, 15 de agosto

09:00 H. VISITA MEDIOAMBIENTAL ­­­Ruta rio seco y captación.

11:00 H. CAMPONATO DE PADEL De 8 a 13 años mixto.

19:00 H. CAMPONATO DE PADEL De 14 a 99 años mixto.

MIÉRCOLES, 16 de agosto

CASTILLOS HINCHABLES Y TREN. De 11 a 14 y de 17 a 19 horas.

19:00 H. CAMPEONATO DE MUS. Centro mayores.

JUEVES, 17 de agosto

11:30 H. CLASE PRÁCTICA. TOREO DE SALON. A cargo de la Escuela Taurina CITAR.

18:00 H. Becerrada a cargo de la Escuela Taurina CITAR.

22:00 H. MAGIA EN EL CENTRO CULTURAL

24:00 H. INAUGURACIÓN DE PEÑAS CON CHARANGA INCLUIDA. CONCURSO DE DISFRACES. Se premiará a la mejor peña disfrazada con un jamón.

FIESTAS PATRONALES

VIERNES, 18 de agosto

12:00 H. PISCINA MUNICIPAL GRATUITA PARA TAMAJON Y PEDANIAS.

20:00 H. FINAL DE TORNEO DE PADEL. De 14 a 99 años.

24:00 H. SALVE Y PREGÓN EN LA ERMITA.

01:00 H. MADRUGADA ORQUESTA LAPSVS 7000

SABADO, 19 de agosto

21:30 H. PASACALLES CON LOS DULZAINEROS DE MIRASIERRA

24:00 H. ORQUESTA VERMUT MAMUT

DOMINGO, 20 de agosto

10:00 H. DIANA FLOREADA

12:30 H. ACOMPAÑAMIENTO A LAS AUTORIDADES, A LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LOS ENEBRALES Y VECINOS HASTA LA IGLESIA PARROQUIAL

13:30 H. CONCIERTO PASODOBLES Y BAILE DEL VERMOUT CON SANGRIAY APERITIVOS.

19:00 H. PROCESIÓN CON NUESTRA PATRONA por las calles del pueblo.

23:00 H. BAILE CON ORQUESTA. Cuarteto Xena 1400

LUNES, 21 de agosto

15:00 H. COMIDA POPULAR (Precio por ración 4€) y bingo con sorteo jamón.

18:00 H. ENTREGA DE TROFEOS.

19:30 H. CHURROS CON CHOCOLATE

20:00 H. MUSICA DISCOTECA MOVIL

HORARIOS ACTOS RELIGIOSOS





NOVENA. Del 11 al 19 agosto. En la Iglesia Parroquial de Tamajón.

ROSARIO 19:00 H.

MISA 19:30 H.

Viernes, 18 de agosto. Salve y ofrenda de flores en la Ermita, a las 24:00 H.

Sábado, 19 de agosto, en la Ermita. Rosario 18:30 H y misa a las 19:00 H. A continuación, procesión hasta la Iglesia de Tamajón y subasta.

MISA MAYOR

Domingo, 20 de agosto a las 13:00 H.

Por la tarde, 19:00 H. Procesión por las calles del pueblo y subasta de brazos.

Misa por los difuntos, lunes 21, de agosto, a las 12 H en la Iglesia.