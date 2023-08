El Dépor estrena su casillero en pretemporada ganando a Las Rozas (3-2)

martes 08 de agosto de 2023 , 13:53h

El Deportivo Guadalajara sumó su primera victoria en la temporada 2023/24 derrotando a Las Rozas C.F. en un complicado encuentro en la Fuente de la Niña en el que los morados se dejaron el partido muy de cara en la primera parte con los goles de Iván Moreno e Iván Riveiro. En la segunda parte, Álvaro Santiago anotó el tercero y posteriormente los madrileños se acercaron en el marcador aprovechándose de dos errores alcarreños para poner el 3-2 final.



En una soleada mañana en Guadalajara, varios centenares de personas se acercaron a ver el estreno como local del Dépor, y los de Gonzalo Ónega no les defraudaron. El técnico madrileño apostó por un once conformado por Vitolo en portería, Rojas, Stevens, Ablanque y Sergi Segura en la línea defensiva; Cruz, Nico e Iván Riveiro en el centro del campo y un ataque compuesto por Fran Santano, Iván Moreno y Richi Povedano.



Los primeros minutos fueron de mucha igualdad, con un Dépor que quería tener el balón y dominar a través de él y un rival, Las Rozas, que presionó con mucha agresividad para tratar de robar el balón lo más arriba posible y hacer daño a través de ataques rápidos, algo que en la primera parte solo pudieron hacer en una ocasión, tras interceptar un pase. Los alcarreños, por su parte, fueron poco a poco encontrando los huecos y pasada la media hora anotaron el primer gol tras una gran jugada colectiva que Iván Moreno remató en el segundo palo pero que fue anulado.



En el tramo final del primer tiempo fue cuando llegaron los goles. Primero, en una gran acción de los morados, Iván Riveiro se inventó un pase bombeado a la espalda de los centrales, donde apareció como un cuchillo Iván Moreno. El malagueño, ante la media salida del portero, optó por definir por arriba, haciendo imposible cualquier intento de detenerlo y anotando el primer gol de la temporada como local. En el saque de centro de Las Rozas, el Dépor robó rápido y, aprovechando el desconcierto, filtraron un pase hacia Iván Riveiro, que apareció en la frontal del área solo ante el guardameta. Sin dudar, el gallego puso el balón raso hacia un palo y anotó el 2-0 con el que se llegó al descanso.



Para el segundo tiempo, el equipo cambió por completo, formando con Álex Herrero bajo palos, con Darío García, Álvaro Santiago, Richi Souza y Gerar en la línea defensiva; Cheki, Iván del Olmo y Riveiro en la sala de máquinas y un tridente ofensivo con Barragán, Pineda y Nanclares. Los visitantes salieron con un ritmo superior al de la primera parte, y se acercaron en dos ocasiones rápido a la portería deportivista, aunque se encontraron con un fiable Álex Herrero.



El dominio siguió siendo del Dépor, que aparecía con mucho peligro, y en una acción casi de fantasía, Gerar desde línea de fondo colocó un centro de rabona al segundo palo, donde cabeceó Juan Barragán, cuyo gol fue evitado in extremis por el guardameta, que con un paradón consiguió mandar el balón a córner. No desaprovechó la oportunidad el equipo de Gonzalo Ónega, que planteó una jugada de estrategia que salió a la perfección y que culminó con Álvaro Santiago haciendo el 3-0.



Con el marcador a favor, pudo el equipo morado ampliar diferencias con un disparo raso de Pineda o con una vaselina de Barragán que salvó un defensa tras superar al portero, pero los morados ya no volvieron a mover el marcador. Quien sí lo hizo fue el equipo visitante, que recortó diferencias en un contragolpe en el que su delantero se quedó mano a mano con Álex Herrero y que, tras golpear en el poste, le quedó franco al ariete para hacer su primer gol. Después, en el último cuarto de hora, Chinchu se aprovechó de un error defensivo en un saque de esquina para anotar de cabeza el 3-2.



Debutó Sergio Marcos con el Deportivo Guadalajara, jugando la última media hora de partido, y Álvaro Santiago fue expulsado en los últimos minutos tras cortar un contragolpe cuando el delantero visitante encaraba solo la portería. El próximo compromiso del Dépor será la próxima semana frente al Móstoles URJC de la Tercera RFEF madrileña.