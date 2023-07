Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre 16°C y 32°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Suben las temperaturas este último sábado de julio en Guadalajara con 36ºC de máxima y rachas de viento de hasta 22 km/h

La temperatura mínima será este sábado en Guadalajara de 19°C y la máxima de 36ºC. Los cielos estarán despejados y podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

sábado 29 de julio de 2023 , 06:32h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielos despejados con algún intervalo de nubosidad baja por la mañana en el extremo oriental y de nubosidad de evolución por la tarde en el Sistema Central. No se descarta alguna bruma matinal dispersa en la Mancha de Cuenca y Albacete y en el extremo oriental de la Comunidad.



Las temperaturas experimentarán un aumento generalizado, con máximas que superarán los 36 grados en la mitad sur y, de forma puntual, los 38 en el sureste.



Por su parte, los vientos soplarán flojos con predominio de la componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 38ºC en Albacete, entre 20 y 37ºC en Ciudad Real, entre 15 y 35ºC en Cuenca, entre 19 y 36ºC en Guadalajara y entre 21 y 37ºC en Toledo.



Agosto viene con temperaturas de hasta 40 grados y vuelven las noches tórridas.-



El mes de julio se despide con el calor típico de esta época del año, ya que se esperan altas temperaturas en la última semana del mes, sobre todo este sábado, cuando se registrarán valores en torno a los 40ºC y 42ºC en el sur peninsular y da paso a un agosto en el que la tónica general de los primeros días seguirán siendo las temperaturas altas y "las noches tórridas" en la zona del Mediterráneo, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.



Así, tras unos días de temperaturas algo más frescas para la época, durante los últimos días de julio y principios de agosto se espera nuevamente calor, aunque no será extremo, en puntos de la mitad sur donde se podrían alcanzar los 40ºC.



Durante la madrugada del pasado miércoles, los termómetros registraron temperaturas de menos de 8ºC en ciudades como Reinosa (Cantabria) o Burgos de Osma (Soria), valores bajos para la época que han contrastado con los 29ºC de mínima registrados en la localidad de Adra (Almería) o 28ºC en el aeropuerto de Málaga.



Así, según datos de AEMET, tanto temperaturas máximas como mínimas han sido muy altas en la costa mediterránea, debido a que el mar está más cálido de lo normal, con zonas como Alborán donde la temperatura del agua supera los 28ºC, una muestra de que los valores actuales están 4ºC por encima de los habituales para estas fechas.



El miércoles de esta próxima semana transcurrirá por lo general con cielos poco nubosos en toda España y el calor regresará al Valle del Guadalquivir y Guadiana donde se podrán alcanzar los 38ºC. Por el contrario, en el Cantábrico se esperan cielos nubosos y a lo largo de la tarde podrán crecer nubes de evolución que traerán chubascos tormentosos en el norte de Cataluña y Baleares, "precipitaciones que podrían ser fuertes", según Del Campo.



Llega una Dana

El jueves, el paso de una Dana procedente del Atlántico se instalará sobre el norte de la Península y provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica, lo que desarrollará nubes de evolución a partir del mediodía en el interior de la mitad norte y del este peninsular.



Estas nubes podrían traer chubascos tormentosos que podrían ser fuertes y estar acompañados de granizo en Navarra, Norte de Aragón y Cataluña, mientras que las tormentas secas de poca precipitación pero con fuertes vendavales podrían aparecer en otros puntos de la mitad norte, especialmente en la meseta.



Con respecto a las temperaturas, habrá una bajada en la mitad sur y un aumento en la mitad norte, con más de 34ºC en los Valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y más de 36ºC en el Valle del Ebro, calor que previsiblemente estará acompañado de calima en el sur peninsular.



Tras el paso de la Dana, Del Campo ha señalado que el viernes el tiempo se estabilizará, aunque aún habrá cielos nubosos acompañados de lluvias en Galicia, el Cantábrico y el noroeste de Castilla y León.



De este modo, las temperaturas bajarán en el norte y subirán en mitad sur y Baleares, con más de 34ºC en zonas del este, centro y sur peninsular y el archipiélago balear, y 40ºC en el Valle del Guadalquivir. AEMET también ha avisado de la previsión de noches tórridas en el Mediterráneo, que no bajarán de los 25ºC.



Fin de semana con calor, pero no extremo

De cara al fin de semana, el sábado se espera una subida generalizada de temperaturas en toda España, con cielos despejados y más de 35ºC en el Valle del Ebro, puntos de Mallorca y sendas zonas del centro y sur peninsular, aunque las máximas previstas en el Valle del Guadalquivir llegarán hasta los 42ºC.



De este modo, Del Campo ha explicado que no se esperan grandes cambios climáticos para el domingo, con la excepción de un descenso térmico en el nordeste y Baleares por la llegada de vientos del norte y un ligero aumento del calor en el suroeste peninsular.



A final de semana, el ambiente será por lo general cálido, con temperaturas nocturnas más elevadas de lo normal en el Mediterráneo con noches tórridas en Barcelona o Valencia. En el Cantábrico, en cambio, continuarán algunas lluvias débiles.



Clima estable y máximas de 40

Esta estabilidad climática continuará durante los primeros días de la próxima semana, ya en el mes de agosto, ya que seguirán los cielos poco nuboso por lo general salvo en el Cantábrico, donde se esperan precipitaciones débiles.



Aún así, los termómetros registrarán entre 34ºC y 35ºC en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, además de más de 40ºC en el Valle del Guadalquivir, unas temperaturas que "son altas pero sin grandes extremos", como ha indicado Del Campo.



No será el caso del Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos y lluvias débiles con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25ºC y 27ºC.



Las noches tórridas continuarán en el Mediterráneo, con jornadas nocturnas cálidas debido a la temperatura de las aguas que será todavía cálida.



Con respecto a las Islas Canarias, los próximos días predominarán los vientos alisios que serán intensos en zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas de mayor relieve, donde es posible que caiga alguna llovizna.



Una predicción distinta tendrá el sur del archipiélago, que estará cubierto por cielos despejados y temperaturas sin cambios hasta este domingo, cuando subirán acusadamente hasta superar los 35ºC y se mantendrán durante el próximo lunes y martes.