Resultado del Euromillones del viernes 28 de julio de 2023

sábado 29 de julio de 2023 , 06:38h

La combinación ganadora de este viernes, 28 de julio, ha sido la siguiente: 7, 32, 33, 34 y 38.



Las estrellas han sido 6 y 9.



La combinación premiada con 'El Millón' ha sido la siguiente: RWT04301.



En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2).



Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.



En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 33.240 de ROSES (Girona), en Nº 75.795 de TARRAGONA y en el Nº 96.190 de MADRID.



Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 71 Millones de euros.



El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de CIUDAD RODRIGO (Salamanca), situada en Cardenal Pacheco, 2-bajo.



La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.



El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.



Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.