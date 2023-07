Garofalo de Gragnano, posiblemente la mejor pasta del mundo

viernes 28 de julio de 2023 , 21:25h

Me acaba de comprar una magnífica pipa Savinelli en Nápoles, cuando me hicieron la invitación de ir a visitar la cuna de la pasta...del mundo. ¿Del mundo entero? Sí, sí, del mundo entero y...parte del extranjero, me aseguraron.



Pues dicho y hecho. En el sur de Nápoles, se encuentra el pintoresco y pequeño pueblo de Gragnano.



Según nos contaron, las condiciones climáticas de la zona, perfectas para el secado de la pasta, y la presencia de agua de manantial que alimentaba los molinos, hacen de Gragnano el lugar ideal para la producción de pasta. A finales del siglo XVIII, concretamente en 1789) el Sr. Michele Garofalo con Real Cédula obtuvo la concesión exclusiva para la producción de pasta, por considerarla "bien hecha".



A partir de ahí y hasta nuestros días, y pese a los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje, los herederos del Sr. Michele Garofalo se han empeñado, contra viento y marea, en hacer de la pasta un producto de artesanía, respetando al máximo el proceso de elaboración de la pasta y sobre todo el secado de la pasta, dándole el tiempo que necesita y que hace de esta pasta, una de las mejores del mundo, si no la mejor. El secado en la elaboración de las pastas secas es el paso más delicado. El secado determina el color, la elasticidad y la firmeza de cocción de la pasta.



Pasta di Gragnano obtuvo en 2013 la marca de Indicación Geográfica Protegida (IGP), especialmente importante porque es el primer reconocimiento comunitario de calidad otorgado a la pasta en Italia y en Europa. Pasta di Gragnano IGP SOLO se puede producir dentro del territorio del Municipio de Gragnano, un área de sólo 15 kilómetros cuadrados. Un lugar único por el peculiar microclima debido a la ubicación entre el mar y las Montañas Lattari de la península de Sorrento.



La pasta es uno de los ingredientes más populares en nuestra dieta y es un alimento rico en hidratos de carbono aunque bajo en grasas, ya que según explica desde la Fundación Española de Nutrición, es una “excelente fuente de energía, no engorda y previene de la arteriosclerosis”.



Se trata de un alimento que nos aporta energía por lo que es ideal si vamos a realizar actividad física, además de ser un producto rico en fibra, por lo que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal.



Por cada 100 gramos, la pasta contiene:



Calorías: 375 kcal



Proteínas: 12 gr



Grasas: 1,8 gr



Hidratos de carbono: 75, 8 gr



Fibra: 4 gr



Calcio: 25 mg



Hierro: 1,6 mg



Magnesio: 53 mg



Zinc: 1,5 mg



Potasio: 230 mg



Fósforo: 180 mg



Dicho esto, ya no tenemos excusa para no deleitarnos con un delicioso y nutritivo plato de pasta con nuestra salsa preferida : boloñesa, carbonara, puttanesca, al pesto, napolitana, amatriciana,... Especialmente recomendable el espagueti a la boloñesa con un huevo frito encima. Un bocado de dioses...al alcance de cualquier mortal...