Socialistas críticos con el sanchismo piden un pacto con el PP para no depender del prófugo de la justicia Puigdemont, ¿DÓNDE ESTÁ PAGE?

"Es imposible cualquier negociación con una persona que ha huido de la Justicia española", asegura Nicolás Redondo

jueves 27 de julio de 2023 , 07:13h

El ex secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros, en representación de un grupo de veteranos militantes y exdirigentes socialistas agrupados en el colectivo "Francisco Giner de los Ríos" piden un entendimiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.



Ajenos al escenario de confrontación entre las dos patas del bipartidismo, reclaman un gran acuerdo para que "España no dependa de Puigdemont". "Es imposible cualquier negociación sobre cualquier cuestión con una persona que ha huido de la Justicia española", resuelven. Redondo ha participado en una rueda de prensa junto a Pedro Bofill, presidente del colectivo "Francisco Giner de los Ríos" y el sociólogo José Antonio Díaz, en el que han hecho una lectura de los resultados de las elecciones generales del domingo, en las que el bipartidismo se ha visto reforzado.



Un reforzamiento que rompe la tendencia de los últimos años y que, en su opinión, debería suponer "un entendimiento en las cuestiones de Estado" entre PP y PSOE. En contraposición, Redondo considera que España ha dado la espalda a un partido "extremo y radical" como Vox para que no tenga influencia en el Gobierno. Además, el exdirigente socialista valoró la "fuerza" y la "perseverancia" de Sánchez y le ha pedido que aproveche esa circunstancia para hablar con Feijóo y "alejar" al PSOE de "las relaciones contaminantes con Puigdemont".



En su opinión, el secretario general del PSOE acabaría "perdiendo la legitimidad de oponerse al protagonismo de Vox" si acabase recurriendo al apoyo de Puigdemont.



¿Tiene algo que decir Page al respecto?...o ahora que ya tiene asegurada su mayoría absoluta en Castilla La Mancha, los pactos del PSOE con los bilduetarras, independentistas y el prófugo de Pugidemont no le parece tan mal...